Jan Bolscher

Zaterdag 21 oktober 2023 09:49

Lando Norris is naar eigen zeggen blij verrast met zijn tweede startplaats voor de Grand Prix van de Verenigde Staten aanstaande zondag. De McLaren-coureur is echter ook kritisch richting zichzelf.

Norris zette op vrijdag tijdens de kwalificatie zijn goede reeks met McLaren door, door in Q3 een 1.34.853 op het bord te zetten. De 23-jarige Brit plaatste zich daarmee in eerste instantie als derde voor de Grand Prix van aanstaande zondag, maar schoof door naar de tweede plaats vanwege het wegvallen van Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur ging in zijn snelle run te wijd in bocht negentien, waarna zijn rondetijd werd afgenomen en hij terugzakte naar de zesde plaats. Charles Leclerc ging er zodoende verrassend met pole position van door. De Ferrari-coureur zette een 1.34.723 op het bord.

Artikel gaat verder onder video

Blij verrast

Voorafgaand aan het weekend gaf Norris aan een moeilijk weekend te verwachten in Austin. Als hem op de persconferentie na afloop van de kwalificatie wordt gevraagd of hij werd verbaasd door dit goede resultaat, klinkt het: "Nee. Als je kijkt naar waar Max vandaag had moeten staan qua snelheid, denk ik dat de Red Bull's nog steeds de snelsten zijn. Ik had niet verwacht Ferrari te verslaan, dus ik denk dat we staan waar we hadden gedacht dat we zouden staan. We zaten wel dichter bij pole dan ik had gedacht, er was een kleine kans om die te grijpen vandaag. Net als Charles ben ik sowieso blij verrast om bij de top drie te zitten, helemaal op P2."

Geen makkelijk circuit

Norris had in Q3 nog maar één setje nieuwe softs over, waardoor hij zijn tweede run op gebruikte banden verreed. Of het een verschil zou hebben gemaakt als hij nog een nieuw setje over had? "Domme vraag. Dat weet je niet", klinkt het. "Als ik een goede ronde had neergezet, had dat misschien pole kunnen opleveren. Ik maakte een paar fouten. Veel mensen maakten fouten vandaag. Het is geen makkelijk circuit om alles goed te doen."

Hij vervolgt: "Het asfalt is slecht in bepaalde gebieden, het is glibberig, veel wind in bepaalde bochten en er zijn hobbels. Er is veel gaande hier, dus ik ben blij om hier te zitten." Als Norris er tot slot op wordt gewezen dat in vier van de vijf laatste races in Austin de auto die als tweede startte, aan de leiding ging in de eerste ronde, klinkt het: "Leuk. Dat verandert niets. Ik hou niet van die statistieken, het betekent niets."