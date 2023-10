Jan Bolscher

Zaterdag 21 oktober 2023 08:39

Sergio Pérez blikt terug op een lastige kwalificatie in de Verenigde Staten. Volgens de Red Bull Racing-coureur hebben hij en zijn team wat aanpassingen aan de auto doorgevoerd, die niet goed hebben uitgepakt.

De kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten van aanstaande zondag was een interessante. Op het Circuit Of The Americas was het Charles Leclerc die ervandoor ging met pole position, nadat Max Verstappen zijn snelste rondetijd in Q3 in moest leveren vanwege het overschrijden van de baanlimieten en terugviel naar P6. Pérez had het ondertussen moeilijk met de RB19 en wist zodoende niet in het gat te springen dat zijn teammaat openliet. De Mexicaan bleef steken op de negende plaats. De top drie werd gecompleteerd door Lando Norris en Lewis Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

Aanpassingen aan de auto

"Het was geen makkelijke vandaag", vertelt Pérez na afloop. "Ik had moeite met de balans van low speed tot high speed, met name bij low speed. We hebben wat aanpassingen gedaan die ons waarschijnlijk niet op de manier hebben geholpen die we hadden verwacht. De marges waren vandaag zo klein dat een tiende de kwalificatie er anders uit zou hebben laten zien, maar we staan aan de verkeerde kant [van die tiende]. Hopelijk gaat de Sprint Shootout morgen beter en scoren we wat punten. We verwachten wat veranderingen in de weersomstandigheden, er zal meer wind zijn."

Strijd om de tweede plaats

Voor Pérez is er zondag dus werk aan de winkel, die met Hamilton en Fernando Alonso in gevecht is om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Met name de zevenvoudig wereldkampioen lijkt zicht in een goede positie te begeven om een slag te slaan. De Sprint Shootout gaat vanavond om 19:30 uur Nederlandse tijd van start. Om 00:00 uur is het tijd voor de sprintrace zelf.