Jeen Grievink

Zaterdag 21 oktober 2023 00:21 - Laatste update: 00:22

Lewis Hamilton heeft zich als derde gekwalificeerd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De zevenvoudig wereldkampioen leek mee te doen om pole position, maar kwam toch iets tekort en moest genoegen nemen met de derde startpositie. Na afloop oogde hij redelijk tevreden.

De Mercedes zag er al veelbelovend uit tijdens de vrije training eerder vandaag, maar tijdens de kwalificatie bewees Hamilton dat hij en zijn bolide er zeker eentje zijn om rekening mee te houden voor de rest van het weekend. Een pole position zat er helaas nog niet in, maar Hamilton zat er goed bij vandaag. Hij finishte uiteindelijk als derde en is hoopvol richting morgen en zondag. De Brit hoopt het de heren voor hem, Lando Norris en polesitter Charles Leclerc, moeilijk te maken. Na afloop van de kwalificatie gaf hij bij de gridinterviews een eerste reactie en begon hij met een lofzang over de Verenigde Staten als land en het circuit.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton geniet van Circuit of the Americas

"Ik houd ervan om in de Verenigde Staten te zijn, zeker met het weer dat we hebben. Het is een geweldig land en het circuit is gewoonweg ongelooflijk. Voor veel coureurs is dit één van hun favorieten, voor mij zeker wel. Deze past voor mij in het rijtje met Silverstone. De lay-out is tricky, hobbelig en extreem uitdagend", zo sprak Hamilton lovende woorden, iets dat het publiek hoorbaar kon waarderen. Dat Mercedes dit weekend een stap vooruit gemaakt lijkt te hebben, is ook Hamilton opgevallen. Hij greep de gelegenheid bij de microfoon dan ook aan om zijn team te bedanken voor al hun inspanningen.

Dankwoord voor Mercedes-medewerkers

"Ik moet iedereen in de fabriek bedanken, die zo hard werken om onze auto te verbeteren. We hebben dit weekend een stap vooruit gemaakt en ik weet dat iedereen daar hard voor werkt, dus ik waardeer hun inspanning", zo sprak hij zijn complimenten uit richting de medewerkers van Mercedes.

Hamilton hoopt goede lijn door te trekken

Over zijn eigen prestatie is Hamilton gematigd tevreden. De zevenvoudig wereldkampioen had graag weer eens pole gepakt, maar hoopt morgen tijdens de kwalificatie voor de Sprint een nieuwe poging te kunnen doen. "Helaas staan zij (Leclerc en Norris, red.) nog iets voor mij, maar we hebben morgen een nieuwe kans. Ik ga mijn best doen, zeker weten, en met dit publiek is het zeker mogelijk", zo sloot hij af.