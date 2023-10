Remy Ramjiawan

Hoewel Max Verstappen de snelste tijd tijdens de enige oefensessie op het Circuit of the Americas wist te rijden, is vooral het team van Mercedes opgevallen. De renstal uit Brackley heeft voor dit weekend een nieuwe vloer meegenomen en de W14 lijkt enorm rap te zijn in Austin.

Het sprintweekend in Austin is vrijdagavond afgetrapt met de eerste vrije training. Daarin was de drievoudig kampioen van Red Bull Racing de snelste man met een 1:35.912. Charles Leclerc liet de tweede tijd noteren en kwam anderhalve tiende tekort en Lewis Hamilton werd op P3 afgevlagd. De zevenvoudig kampioen heeft wel de eerste twee sectoren als snelste afgesloten en kwam in de laatste sector in wat verkeer te zitten. Het lijkt erop dat Mercedes dit weekend weleens een serieuze gooi kan gaan doen naar de prijzen.

Racesimulaties

Red Bull Racing wist het hele seizoen al het snelste tempo te rijden als het neerkwam op de racepace, maar dat gold niet voor de eerste vrije training in Austin. Verstappen reed een gemiddelde tijd van 1:42.993 op de harde banden, over zeven rondjes. Teamgenoot Sergio Pérez heeft acht ronden op de witte banden afgelegd en hij reed daarmee een gemiddelde rondetijd van 1:43.016.

Het waren echter vooral de Mercedessen die opvielen. Hamilton wist over vijf ronden een gemiddelde van 1:41.415 te rijden, maar teamgenoot George Russell was uiteindelijk de snelste man over een langere tijd, met een gemiddelde rondetijd van 1:41.025. Op het moment van schrijven is niet bekend wat de hoeveelheid brandstof was dat de coureurs aan boord hadden, maar Red Bull Racing is normaliter in dit statistiekje op vrijdag al vaak de snelste.