LIVE: Bekijk hier de lancering van de RB19 van Red Bull Racing

Jan Bolscher

Vrijdag 3 februari 2023 14:30 - Laatste update: 16:06

Red Bull Racing trekt vanmiddag om 15:00 uur het doek van de RB19, het wapenfeit waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez aankomend Formule 1-seizoen jacht gaan maken op het wereldkampioenschap. Je bekijkt het spektakel vanuit New York hier live op GPFans.

De Oostenrijkse grootmacht heeft er vermoedelijk voor gekozen om niet het daadwerkelijke chassis van de RB19 te presenteren. Het ligt in de lijn der verwachting dat we enkel de nieuwe livery op een ouder model van de wagen te zien krijgen. Toch is het zeker de moeite waard om in te schakelen. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan namelijk gezegd worden dat Red Bull Racing een samenwerking met autofabrikant Ford aan gaat kondigen. Naar verluidt zullen zij vanaf 2026 de handen ineenslaan wat betreft de motorontwikkeling. Het evenement begint om 15:00 uur Nederlandse tijd, maar de livestream zal rond 14:30 uur starten. Werkt onderstaande video niet? Klik dan hier.

