Hamilton doet 'controversiële uitspraak' over hitte Qatar: "Gewoon harder trainen"

Jordy Stuivenberg

Vrijdag 20 oktober 2023 11:38 - Laatste update: 11:49

Lewis Hamilton gelooft dat Formule 1-coureurs 'gewoon' in staat moeten zijn om te rijden in extreem hete omstandigheden, zoals onlangs het geval was in Qatar. Opvallend genoeg was het juist Hamilton die niet eens een volledige ronde af kon leggen.

Williams-coureur Logan Sargeant voelde zich zo ziek dat hij zich terugtrok, Esteban Ocon moest overgeven in zijn helm en meerdere rijders bezochten na afloop van de race de medische post. Vrijwel iedereen was uitgeput en Lando Norris claimde na afloop dat de hitte een serieus gevaar was. Hamilton is van mening dat we het echter serieuzer maken dan de situatie daadwerkelijk was.

Artikel gaat verder onder video

Controversieel

"Ik ga iets controversieels zeggen, zoals altijd", meldde hij voor de camera's van Sky Sports F1. "Natuurlijk heb ik de race niet gereden, dus ik heb niet gevoeld wat de andere rijders gevoeld hebben. Maar ik ga al even mee. In Maleisië was het nog veel warmer, dus ik weet wat het is om vier kilo kwijt te raken en bijna niet meer te kunnen staan na de race.

"Dit is een extreme sport. Je hebt ook geen marathonlopers die flauw vallen na de finish en vragen of de route de volgende keer korter gemaakt kan worden. We krijgen enorm veel betaald voor wat we doen en vanuit mijn perspectief moet je gewoon harder trainen, als je je na de race niet goed voelt. Dat is hoe ik het zie."

FIA-onderzoek

De FIA is in de tussentijd een onderzoek gestart naar de situatie in Qatar, om zo aanbevelingen te kunnen geven, mocht herhaling dreigen. "Ik wil niet dat ze het makkelijker voor ons maken door de races korter te maken. Ik wil dat het extreem blijft. Ik wil de pijn voelen, extra trainen en dankzij die extra toewijding de race winnen. Dat is waar het om draait.

"We moeten niet te soft worden. We hebben al track limits en enorme uitloopstroken. In de tijd van Senna lag er gras achter de kerbstones, dan werd je direct bestraft. Natuurlijk had ook ik het zwaar gehad na de race in Qatar, maar daar houd ik van. Je moet tot de limiet gaan, dat is hoe het hoort."