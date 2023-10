Jan Bolscher

Donderdag 19 oktober 2023 22:20

Mercedes introduceert dit weekend in Texas een nieuwe vloer voor de W14, de laatste grote update van het Formule 1-seizoen. Lewis Hamilton hoopt dat zijn team hiermee de goede weg inslaat voor 2024.

Voor het team van Mercedes is ook het seizoen van 2023 er geen geworden waar nog lang aan zal worden teruggedacht. Ondanks dat het roemruchtige zero sidepod concept dat in 2022 werd geïntroduceerd inmiddels overboord is gegooid, heeft de Duitse grootmacht nog altijd moeite om aansluiting te vinden bij Red Bull Racing. Wel is de performance ten opzichte van het begin van het seizoen aanzienlijk verbeterd, wat zich uitbetaald in - op dit moment - de tweede plaats in het constructeurskampioenschap.

Nieuwe vloer Mercedes

De renstal van Lewis Hamilton en George Russell introduceert op het Circuit Of The Americas een nieuwe vloer voor de auto, volgens Hamilton de laatste grootste update van het seizoen: "Of tenminste, de laatste van de grote updates", vertelt hij op de persconferentie in Austin. "Ik ben heel benieuwd om erachter te komen hoe het voelt."

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "De fantastische mensen in de fabriek hebben het hele seizoen ontzettend hard gewerkt, en hopelijk valt het hiermee onze kant een beetje op en helpt het ons in de richting die we in willen slaan voor volgend jaar. Ik weet precies waar op het circuit ik het zal merken, maar hopelijk is het over het algemeen een verbetering en brengt het ons wat dichter bij de jongens voor ons."