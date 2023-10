Horner wil andere straf, Haas bevestigt overstap naar Red Bull-concept

Redactie

Woensdag 18 oktober 2023 17:07

Red Bull-teambaas Christian Horner hoopt dat de FIA nog eens kritisch wil gaan kijken naar een aantal regels in het reglementenboek. Zo moest Sergio Pérez in Qatar vanuit de pitstraat starten, omdat het een geheel nieuw chassis moest opbouwen. Red Bull kon die herstelwerkzaamheden niet binnen de gestelde tijd van de autobond uitvoeren en kreeg net als Williams, in Japan, een aantal straffen opgelegd. Volgens de teambaas is het onmogelijk om een auto te herstellen in de tijd die de FIA eraan verbindt. Bekijk de video hieronder of op YouTube.