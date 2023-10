Welk team gaat in 2024 dominantie Verstappen en Red Bull aanvallen?

Lars Leeftink

Woensdag 18 oktober 2023 15:54

Op Max Verstappen en Red Bull Racing staat in 2023 geen maat, zo is na zeventien races in 2023 wel duidelijk. Dit gaat de komende vijf races waarschijnlijk niet meer veranderen, maar de vraag is of er richting 2024 teams zijn die de dominantie eerder kunnen doorbreken dan verwacht wordt?

Sinds het nieuwe tijdperk in de Formule 1 begin 2022 begon hebben Verstappen en Red Bull de touwtjes stevig in handen. De Nederlander werd in 2022 kampioen met een recordaantal zeges en punten en had eigenlijk van niemand iets te duchten. In 2023 lijkt hij zelfs nog dominanter en beter te zijn. De Nederlander heeft veertien zeges na zeventien races en stond al zestien keer op het podium. Bij zowel de coureurs als de constructeurs is, als gevolg hiervan, het kampioenschap al vergeven. De vraag is nu alleen nog hoe lang deze dominantie gaat duren en welk team er op korte termijn wat aan kan doen. Is er hoop voor 2024 of 2025, of moeten de fans wachten tot 2026 als een nieuw tijdperk in F1 begint?

Grote kanshebbers

Er lijken drie teams te zijn die komende winter al wat zouden kunnen doen aan de dominantie van Verstappen en Red Bull. Het team zal komende winter weer gewoon 70% van de tijd in de windtunnel hebben omdat de straf voor het overschrijden van de budgetcap na deze maand vervalt. Ferrari heeft tijdens het seizoen stappen gemaakt, nadat het team dramatisch aan het seizoen begon. Komende winter zal het een auto moeten maken die betrouwbaarder is en op zondag beter met de banden om kan gaan. Mocht dit lukken, dan hebben Charles Leclerc en Carlos Sainz een betere basis van waaruit ze Red Bull aan kunnen vallen. Mercedes zal een definitieve beslissing moeten nemen als het aankomt op het concept. Tijdens het seizoen 2023 is het team constant bezig geweest met het veranderen van concepten om de juiste formule te vinden, maar hier is het team ondanks de tweede plaats bij de constructeurs nog niet in geslaagd. Het is echter wel het meest stabiele team van de teams achter Red Bull en heeft tevens net zoals in 2022 veel betrouwbaarheid.

Dan is er nog McLaren, dat gedurende het seizoen 2023 enorme stappen heeft gemaakt en beschikt over het beste rijdersduo van de grid. Het team is sinds de races in Europa misschien wel het tweede team van de grid en lijkt vierde te gaan worden bij de constructeurs door Aston Martin nog in te halen. Dit zal McLaren, wetende dat ze een nieuwe windtunnel in gebruik hebben genomen, de kans geven om met meer tijd in de windtunnel meer research te doen en ervoor te zorgen dat er in 2024 serieus over zeges nagedacht kan worden.

Maken een kans

Aston Martin schoot dit seizoen uit de startblokken en maakte op iedereen indruk, maar sinds de koningsklasse naar Europa verhuisde werd het een stuk lastiger. Momenteel is Aston Martin het vijfde team van de grid, maar gezien de nieuwe fabriek en de ontwikkelingsprestaties van het team afgelopen winter is het goed mogelijk dat Aston Martin nog een keer zo'n stap kan zetten. Williams mag ook niet uitgesloten worden. Het team heeft een auto waar in 2023 stappen mee is gezet, maar zal komende winter een nog groter stap moeten zetten om ook op zondag, qua bandendegradatie en in de bochten competitief te zijn.

Kansloos

Het merendeel van de teams die in deze categorie lijken te zitten, zullen ook de komende winter veel meer windtunneltijd hebben dan Red Bull Racing. AlphaTauri is komend seizoen vooral bezig met het vinden van een nieuwe identiteit en bivakkeert nu al twee seizoenen onderaan in F1. Sauber, dat nu nog samenwerkt met Alfa Romeo, lijkt vooral met de lange termijn bezig te zijn. In 2026 gaat het team samenwerken met Audi en daar lijkt, ondanks wat onzekerheid vanuit Audi, de focus op te liggen. Op de korte termijn lijken we van deze twee teams niet al te veel te hoeven verwachten.

Ook bij Alpine lijkt de focus eerder op de lange termijn te liggen, gezien het feit dat er in 2023 en waarschijnlijk ook komend seizoen veel geherstructureerd wordt op bestuurlijk en organisatorisch gebied. Ook dit lijkt het merendeel van de tijd en energie te gaan kosten. Tot slot is er nog Haas, dat momenteel moeite lijkt te hebben om echt stappen te maken. Het team heeft al een paar winters achter elkaar de kans gehad om een flinke stap vooruit te zetten, maar slaagde hier niet in. De kans dat dit komende winter ineens wel lukt, lijkt klein te zijn.