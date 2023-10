Remy Ramjiawan

De wereldkampioen van 2016, Nico Rosberg, vindt dat George Russell het zich niet kan veroorloven om te veel de aardige jongen te zijn binnen Mercedes, nu de rivaliteit met Lewis Hamilton in Qatar in een botsing eindigde.

De Duitser is een ervaringsdeskundige wat betreft een crash met zijn teamgenoot. Tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016, kwam hij namelijk ook in de eerste ronde zijn teamgenoot tegen. Rosberg was destijds met Hamilton in gevecht voor de wereldtitel en duwde zijn collega uit Engeland het gras op. Die verloor logischerwijs de controle over het stuur en knalde in de Mercedes van zijn teamgenoot. Het resultaat was dat beide mannen waren uitgeschakeld.

Neerwaartse spiraal voorkomen

Zo erg werd het voor Mercedes in Qatar echter niet. Hamilton moest na een paar honderd meter zijn race staken, Russell kon uiteindelijk nog een knappe P4 over de streep trekken. Rosberg is in de Sky Sports F1-podcast van mening dat Russell de druk op zijn teamgenoot moet blijven zetten. "De gemoederen zijn daar verhit, want ook in Suzuka ging het een keer ver over de limiet toen ze elkaar van de baan duwden. Dus het is interessant om te volgen. Ik hoop dat Toto [Wolff] daar zorgvuldig mee omgaat, want je moet de curve voor zijn en niet in een neerwaartse spiraal terechtkomen."

De druk erop houden

De strijd binnen Mercedes is volgens de kampioen van 2016 dan ook losgebarsten. "Het is ook een hele moeilijke situatie voor George, want je kunt in zo'n situatie helaas niet alleen maar de aardige jongen uithangen. Je moet ook intern de druk erop houden. Je moet het het team moeilijk maken. Dat is het klote, maar anders kiest het team gewoon de makkelijkste weg. Dus het is heel ongemakkelijk omdat George moet pushen, wat hij op de radio ook doet, je hoort hem 'nog een keer' zeggen en dat soort dingen. Hij probeert het echt tegen te houden."

Overwinning was dat Lewis excuses aanbood

Uiteindelijk lijkt het allemaal weer te zijn gesust en volgens Rosberg heeft dat ook te maken met de excuses van Hamilton. "Het was nu goed in Qatar voor George omdat Lewis het toegaf, dus dat was eigenlijk een grote overwinning voor George in die zin, ook intern. Dat is heel zeldzaam, want in mijn tijd had Lewis nooit 100 procent schuld, dus hij hoefde eigenlijk nooit op die manier toe te geven. Het is heel, heel zeldzaam voor Lewis om op die manier 100 procent schuld te hebben. Meestal gebeurt dat nooit", aldus Rosberg.