Waarom het pitstop-record van McLaren niet illegaal is

Dinsdag 17 oktober 2023 16:30 - Laatste update: 17:05

Lange tijd werd gedacht dat een pitstop in de Formule 1 minimaal twee seconden moest duren. Toch wist het team van McLaren in Qatar het wereldrecord aan te scherpen met een pitstop die slechts 1,8 seconden duurde. Het leverde wat verwarring op, maar GPFans heeft uitgezocht waarom de pitstop van McLaren in Qatar, geheel volgens het boekje is verlopen. Bekijk de video hieronder of op YouTube.