Remy Ramjiawan

Vrijdag 3 februari 2023 07:06

Voor Frédéric Vasseur ligt er dit jaar een belangrijke taak op zijn schouders, om de tifosi tevreden te stellen en Ferrari de volgende stap te laten zetten. De Fransman komt over van Alfa Romeo en onthult dat Audi heeft aangegeven dat hij een bod van Ferrari niet moet afslaan.

De vorige werkgever van Vasseur was het team van Sauber, dat een partnerschap met Alfa Romeo heeft. Maar daar komt verandering in want Audi, dat vanaf 2026 de motoren aan het team gaat leveren, heeft inmiddels ook een minderheidsbelang in Sauber gekocht. Het tekent de lange termijn plannen van de Duitsers, die uiteindelijk willen gaan meedoen voor de prijzen.

Niet weigeren

In gesprek met RACER gaat Vasseur in op de interesse van Ferrari, toen hij nog de teambaas van Alfa Romeo was. "Toen ik een gesprek had met Ferrari deelde ik dat gesprek niet met iedereen in de wereld! Het was mijn eigen reflectie en discussie met (Ferrari-voorzitter) John Elkann, en ik heb het helemaal niet gedeeld met Audi voor de aankondiging", zo legt hij uit over de interesse vanuit Maranello. Toch wisten enkele mensen van Audi van de interesse af, maar die waren juist erg positief: "Ik had een gesprek met iemand van Audi en die vertelde me dat je een aanbod van Ferrari niet kunt weigeren."

Uitdaging

Het Italiaanse team blijft toch een legendarische status binnen de koningsklasse houden en vele ogen zullen op de Fransman zijn gericht. Voormalig teambaas Mattia Binotto wordt verantwoordelijk gehouden voor de prestaties van het afgelopen jaar en mocht Vasseur niet presteren, dan ondergaat hij wellicht hetzelfde pad. "Het is een uitdaging - maar het is altijd een uitdaging en ik kan me niet voorstellen dat je een gemakkelijk leven kunt hebben in de Formule 1", aldus Vasseur.

