Hoe laat begint vandaag de Formule 1-sprintrace in de Verenigde Staten?

Jan Bolscher

Zaterdag 21 oktober 2023 08:01

De vijfde en voorlaatste sprintrace van het Formule 1-seizoen wordt vandaag afgewerkt op het Circuit of The Americas in Austin, Texas. Eerst is het echter tijd voor de Sprint Shootout.

Vrijdagavond werd de kwalificatie in Austin verreden en dat was er eentje met een aantal verrassingen. Zo zakte Aston Martin door het ijs, want niet alleen Lance Stroll bleef achter in Q1, ook Fernando Alonso wist niet door te stoten. In de top tien-kwalificatie was het Charles Leclerc die uiteindelijk aan het langste eind wist te trekken. De Monegask pakte zijn derde pole position van 2023 en zal zondag naast Lando Norris starten. Lewis Hamilton vangt de Grand Prix van de Verenigde Staten aan vanaf de derde plek. Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen kon zijn tijd niet verbeteren en had een blokkerend bandje in zijn laatste poging. Daarnaast kreeg hij een track limit aan zijn broek en dus start hij zondag vanaf P6.

Artikel gaat verder onder video

Circuit of The Americas

Het Circuit of The Americas is gelegen in Austin en voert de coureurs over 5,513 kilometer asfalt. Het circuit kent in totaal twintig bochten en heeft twee DRS-zones. In 2012 werd hier voor het eerst een Grand Prix afgewerkt. Het hoogteverschil, de snelle bochten en de lange rechten stukken maken dat hier vaak interessante races worden verreden. De Grand Prix van Austin telt in totaal 56 ronden, waarmee de raceafstand op 308,405 kilometer ligt. De sprintrace wordt verreden over iets meer dan 100 kilometer.

Tijdschema Grand Prix van de Verenigde Staten

De zaterdag wordt afgetrapt met de zogeheten Sprint Shootout: de kwalificatie voor de sprintrace. Deze gaat vanwege het tijdsverschil van zeven uur om 19:30 uur Nederlandse tijd van start. Om klokslag 00:00 uur is het vervolgens tijd voor de sprintrace zelf. De Grand Prix van de Verenigde Staten gaat op zondag om 21:00 uur van start.

Zaterdag 21 oktober

19:30 uur: Sprint Shootout

Zondag 22 oktober

00:00 uur: Sprint

21:00 uur: Grand Prix van de Verenigde Staten