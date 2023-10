'Machtsstrijd bij Red Bull: Toekomst Marko, Pérez en Tsunoda onzeker'

Redactie

Zondag 15 oktober 2023 10:15 - Laatste update: 10:19

Hoewel het Red Bull Racing in 2023 voor de wind gaat op het sportieve vlak, lijkt het achter de schermen toch wel te rommelen. Sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz is er volgens diverse bronnen een ware machtsstrijd aan de gang bij het Oostenrijkse team. Niet alleen de toekomst van Sergio Pérez en Yuki Tsunoda is onzeker, ook de positie van Helmut Marko lijkt onder druk te staan. Bekijk de video hieronder of op YouTube.