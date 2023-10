Lars Leeftink

Zaterdag 14 oktober 2023 15:29 - Laatste update: 15:33

De coureurs hebben dit weekend even geen race op het programma staan, maar vanaf volgend weekend gaan de coureurs aan de volgende pittige periode beginnen. Het Formule 1-raceweekend in Austin staat dan op het programma. Het weer gaat het wederom lastig maken voor de coureurs.

De afgelopen periode hebben de coureurs in Singapore, Japan en Qatar warme, vochtige en zware omstandigheden meegemaakt. In Qatar leverde dat bij sommige coureurs na de race zelfs klachten en oververhitting op. Onder meer de GPDA (vakbond coureurs) heeft al aangegeven dat er veranderingen moeten komen, terwijl de FIA en de Formule 1 een onderzoek gaan inlassen om te voorkomen dat dit weer gaat gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht GP Verenigde Staten

Volgend weekend zijn de coureurs dus in Austin om te beginnen aan een triple header, die de coureurs verder ook nog in Mexico en Brazilië gaat brengen en in totaal twee sprintrace weekenden zal opleveren. In de Verenigde Staten staat er al een sprintrace weekend op het programma, maar qua weer hoeven de teams en coureurs zich niet veel zorgen te maken. Het wordt op alle drie de dagen warm, zonnig en droog, met temperaturen rondom de 30 graden Celsius en 0% kans op regen. Het is dus wel duidelijk welke banden en setup de teams en coureurs komen weekend moeten gaan gebruiken. Gezien wat er afgelopen weekend in Qatar is gebeurd en het feit dat de sessies op het heetst van de dag zijn, wacht de coureurs wederom een fysiek zwaar weekend.