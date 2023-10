Lars Leeftink

Zaterdag 14 oktober 2023

Alexander Wurz, voormalig Formule 1-coureur en hoofd van de Grand Prix Drivers' Association, heeft gewaarschuwd dat er iets moet worden gedaan om de extreme omstandigheden op te lossen waarmee de coureurs afgelopen weekend in Qatar te maken kregen.

Logan Sargeant moest zich terugtrekken uit de race vanwege de extreme hitte, terwijl een paar andere coureurs medische hulp nodig hadden, waaronder Esteban Ocon, die aangaf dat hij over moest geven tijdens de race op zondag. Wurz suggereerde dat er maatregelen zoals het koelen van stoelen beschikbaar zouden moeten komen, evenals betere isolatie en koeling rond hete delen van de auto om te voorkomen dat de stoelen te veel opwarmen, iets waar Fernando Alonso al over klaagde tijdens de race en iets dat ervoor zorgde dat Mark Webber zich in 2004 terugtrok uit een race. De FIA heeft zich ertoe verbonden een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden tijdens de race, en wat er aan gedaan kan worden soortgelijke problemen in de toekomst te vermijden.

Wurz duidelijk

In gesprek met BBC Sport zei Wurz dat hij voor verbeteringen naar andere raceklassen kijkt. "Mijn eerste gedachten draaien om lessen uit andere categorieën waarin hitte een beperkende factor is voor coureurs. Stoelen met verkoeling werken bijvoorbeeld heel goed en zijn niet al te moeilijk te produceren en te installeren. Dat is iets waar elk team al naar zou moeten kijken. Er is behoefte aan betere isolatie en/of luchtkoeling voor zeer hete elektriciteitskasten, die vaak in de buurt van de bestuurdersstoel zijn geplaatst, of om in de toekomst hete hydraulische leidingen om te leiden, zodat de omgeving van de bestuurdersstoel niet oververhit raakt."

Huidige regels

Volgens Wurz komt het door de huidige strikte regels van de FIA dat de teams dit soort veiligheidsaanpassingen niet kunnen doen, iets wat dan ook zou moeten veranderen om dit wel mogelijk te maken. "De hele set regels bevat tests en limieten voor veel delen van de auto. Aangezien de coureur een van de prestatieonderdelen van de vergelijking is, is het misschien tijd om te kijken naar het definiëren van limieten voor de hitte."