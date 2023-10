Jordy Stuivenberg

Vrijdag 13 oktober 2023 18:30 - Laatste update: 18:48

De straffen in de berovingszaak rond voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos zijn bekend. De 20 jaar oude Jaydon J. moet een jaar de cel in en kreeg daarnaast drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Medeverdachte Amir A. werd vrijgesproken door een gebrek aan bewijs.

Doornbos werd bij de overval, die plaatsvond op 18 maart, met een knuppel tegen zijn hoofd geslagen. De daders waren uit op zijn Rolex-horloge (straatwaarde van zo’n 30.000 euro) en Doornbos gaf ook zijn iPhone af. Later bleek dat de Formule 1-analist al langer werd gevolgd. Er zat een GPS-tracker onder zijn auto, waarmee de criminelen hem overal konden volgen. Na een uitzending van het Ziggo Sport Race Café was het raak en werd Doornbos overvallen.

Flink lager dan geëiste straf

De officier van justitie had eerder nog 30 maanden celstraf tegen J. geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij wordt gezien als een van de uitvoerders. De locatiegegevens van zijn telefoon toonden aan dat hij op de plek van de overval aanwezig was en daarnaast had hij foto’s van de gestolen Rolex op zijn telefoon. Dat de roof vlakbij het huis van Doornbos plaatsvond nam de rechtbank mee in de straf, maar desondanks viel de straf dus een stuk lager uit dan de eis.

Medeverdachte vrijgesproken

Amir A. was niet bij de overval aanwezig, maar zou geholpen hebben bij het plaatsen van de GPS-tracker onder de auto van Doornbos. Volgens de rechter was er echter niet voldoende bewijs om aan te tonen dat A. wist waarvoor de tracker bedoeld was. Hij is daarom vrijgesproken, terwijl er 28 maanden celstraf geëist was.