Brian Van Hinthum

Donderdag 12 oktober 2023 18:46

Het team van Mercedes kent natuurlijk een lastige twee seizoenen sinds de introductie van de nieuwe reglementen na 2021. In 2026 gaan de motorreglementen op de schop, maar Toto Wolff is niet van plan om tot dan te wachten met de strijd tegenover Red Bull aan te gaan. De Oostenrijker spreekt zijn vertrouwen uit.

Het seizoen van Mercedes is tot nu toe behoorlijk wisselvallig. Per circuit verschilt het hoe de Zilverpijlen voor de dag komen, zo viel het team van Toto Wolff in Monza behoorlijk tegen en is was gebrand op revanche tijdens de Grand Prix van Singapore. Met een derde plek in Marina Bay als beste resultaat viel het uiteindelijk toch een soort van tegen. Ook tijdens de Grand Prix van Japan had Mercedes het weer vrij lastig, zowel op de baan als aan de pitmuur. Tijdens de Grand Prix van Qatar had men een uitstekende uitgangspositie, maar eindigde het in tranen.

Geloof is aanwezig

George Russell en Lewis Hamilton mochten namelijk vanaf P2 en P3 vertrekken achter Max Verstappen, maar het tweetal crashte nog voor de eerste bocht. De zevenvoudig wereldkampioen viel dus uit, terwijl Russell uiteindelijk nog knap naar de vierde plek reed. Ondertussen is het team in Brackley alweer hard bezig met het prepareren voor 2024. Mercedes is erop gebrand om het gat met Red Bull te dichten. Volgens Wolff hoeft men daarvoor zeker niet te wachten op de 'reset' in de reglementen van 2026. "Als ik niet zou geloven dat we Red Bull voor 2026 kunnen verslaan, zou ik niet in deze sport zitten", vertelt hij aan La Gazzetta dello Sport.

Wolff wijst naar andere teams

De Mercedes-teambaas wijst daarbij richting concurrerende teams die het afgelopen jaar ook een aantal reuzenstappen wisten te zetten. "Denk even aan de ontwikkelingen van Aston Martin tijdens afgelopen winter en de sprong voorwaarts die McLaren heeft weten te maken. Als het ons lukt om drie a vier tienden te vinden, doen we gewoon weer mee. We weten in ieder geval dat er meer in auto zit, al hebben we tot nu toe niet begrepen waar hem dat in zit. Dit zorgt er echter wel voor dat we optimistisch kunnen zijn", zo besluit Wolff.