Brian Van Hinthum

Donderdag 12 oktober 2023 17:45 - Laatste update: 17:45

Lewis Hamilton en George Russell beleefden tijdens de Grand Prix van Qatar een hachelijk moment tijdens de start van de race, met een crash tot gevolg. Hamilton trok na afloop van de domper het boetekleed aan, iets dat opviel bij Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko.

De Grand Prix van Qatar begon zondag met een hoop spektakel. De Mercedessen waren allebei goed vertrokken van hun lijn en kozen de aanval richting Verstappen. De Nederlander hoefde uiteindelijk echter niet te vrezen, want Hamilton kneep vanaf de zijkant iets te ver naar binnen, waardoor hij teamgenoot Russell raakte en de race van Hamilton in ieder geval tot een einde kwam. Russell kon zijn tocht nog wél vervolgen, al moest hij wel eerst de pits in om de schade te repareren. De jongste van het stel was niet blij met zijn teamgenoot, maar kwam nog wel knap als vierde over de streep is Lusail.

Verontschuldigen Hamilton

Terwijl er vlak na het incident nog wat gekibbel op de Mercedes-boardradio te horen was, nam Hamilton nog tijdens de race de schuld op zich. Eerst verscheen hij voor de camera bij Sky Sports, waar hij liet weten dat hij als oudste van het team de verantwoordelijkheid op zich nam. Even later klom de zevenvoudig wereldkampioen ook in de pen op X, het voormalige Twitter, om daar zijn verantwoordelijkheid te pakken: "Ik heb de herhalingen bekeken en het was honderd procent mijn fout. Ik neem de volle verantwoordelijkheid. Excuses naar mijn team en naar George", schreef de Brit.

Marko corrigeert

Die verontschuldigingen zijn ook bij Red Bull-adviseur Marko opgevallen. De Oostenrijker krijgt in een uitgebreid interview met OE24 de opmerking van de journalist in kwestie dat 'Hamilton nu ook plotseling fouten begint te maken'. Marko reageert gevat en verbetert hem: "Mag ik dat even corrigeren? Nu begint hij zijn fouten eindelijk toe te geven", zegt de man uit Graz al snerend richting de Mercedes-coureur, die volgens hem in het verleden óók dit soort fouten maakte maar er nooit openlijk voor uitkwam.