Donderdag 12 oktober 2023 16:59

Het seizoen van Sergio Pérez is als een nachtkaars uit aan het gaan en de roep om het vertrek van de Mexicaan wordt alsmaar groter en groter, zeker na andermaal een teleurstellende vertoning in Qatar. Helmut Marko deed na afloop van die race weer eens een aantal gepeperde uitspraken. Wat zijn de opties voor Red Bull met het tweede stoeltje?

Daar waar recent beide kampioenschappen in de Formule 1 binnengehaald zijn door het team van Red Bull Racing, lijkt het toch niet helemaal windstil te zijn binnen de Oostenrijkse formatie. Onderwerp van gesprek is het stoeltje van Pérez. De Mexicaan, die sinds 2021 voor het team van Red Bull Racing uitkomt, beschikt nog over een contract tot en met 2024. Hoewel hij dus op papier vastligt tot en met het einde van het volgende seizoen, wordt er steeds meer gespeculeerd over het stoeltje naast Verstappen voor volgend jaar. Reden: de steeds meer tegenvallende prestaties van de man uit Guadalajara.

Het verval van Pérez

Het seizoen van Pérez lijkt dit jaar van de regen in de drup te belanden. Daar waar de man uit Guadalajara nog uitstekend aan het seizoen begon met twee zeges in de eerste vier races, is hij na de 'vernedering' in Miami door Max Verstappen de draad behoorlijk kwijtgeraakt. Zo raakte hij maar liefst vijf keer achter elkaar niet in Q3 met de snelste auto op de grid, waarna de druk op Pérez al steeds meer leek toe te nemen. Red Bull bleef vertrouwen houden en dat leek zich uit te betalen, toen het kortstondig wat beter te ging met zijn prima tweede plek in Monza. Daarna ging het echter weer snel bergafwaarts met de Mexicaan.

Na races met een behoorlijk aantal crashes in Singapore en Japan, lijkt het vertrouwen bij Pérez op dit moment op een dieptepunt te zitten. Ook in Qatar kwam hij weer nauwelijks uit de verf. In de kwalificatie van vrijdag zakte hij opnieuw door het ijs met slechts een 13e plek als resultaat, waarna zijn sprintrace op zaterdag vroegtijdig tot een einde kwam na een sandwich met Nico Hülkenberg en Esteban Ocon. Op zondag startte hij vanaf de pitstraat, maar reeg hij de tijdstraffen wegens track limits aan elkaar en kwam hij niet verder dan het laatst beschikbare puntje: P10.

Uitspraken Horner en Marko

Na afloop van die race in Qatar - waar Pérez eigenlijk nog goed wegkwam met het uitvallen van Lewis Hamilton, de nummer drie in het kampioenschap - is de onrust rondom de teammaat van Verstappen weer gestegen. Christian Horner liet vlak na de race in het Midden-Oosten weten dat het tijd is voor een goed gesprek. Ik denk echt dat het tijd is om met Checo te gaan praten. We weten waar hij toe in staat is, maar het lukt hem momenteel totaal niet om die vorm aan te tikken. "We hebben het zeer nodig dat hij nu die vorm vindt om de tweede plek in het kampioenschap te behouden. Het is frustrerend dat hij maar met één punt uit dit weekend komt. Soms moet je even terug naar de basis en er niet omheen blijven draaien. Dat is wat we gaan doen", zei de Britse teambaas onder meer.

Dat was - zoals we gewend zijn van Horner - een vrij genuanceerde reactie na de race. Aan de andere kant heeft Helmut Marko ook van zich doen spreken en de Oostenrijker is - zoals we gewend zijn van Marko - wat minder politiek correct in zijn antwoorden. Hij gaf dan wel aan dat het team een contract met Pérez heeft voor 2024, maar sloot zich wel verrassenderwijs aan bij uitspraken van Gerhard Berger. "Vanuit dat oogpunt is de verklaring van Berger juist: hij [Pérez] heeft een ander klimaat en een ander team nodig. Nu zullen we zien hoe de komende twee races verlopen. Maar het team en hijzelf zijn zich ervan bewust dat hij in een crisis verkeert", klonk het onder meer.

Clausules?

Kortom: Pérez lijkt aanzienlijk te moeten verbeteren in het slot van het seizoen om sowieso zeker te zijn van zijn plek voor 2024. Hij beschikt natuurlijk over een contract, maar dat wil niet altijd een harde afspraak betekenen. Ook werd er in het verleden al wel eens gesproken over vermeende [financiële] clausules in het contract van Mexicaan. Daarbij ging het vooral om vermeende loonsverlaging, wanneer Pérez een té grote achterstand op Verstappen zou oplopen in het kampioenschap. Die geruchten werden destijds ontkend door Marko, maar er is verder nooit gesproken over bepaalde clausules op sportief gebied, wanneer de beoogde doelen niet behaald zouden worden. Eén van die belangrijkste doelen lijkt toch wel de tweede plek in het coureurskampioenschap, maar het gat tot Hamilton is inmiddels nog maar dertig punten.

Red Bull-pool

Omdat die tweede plek in het kampioenschap al meerdere malen genoemd is door Horner en Marko, lijkt het erop dat het niet behalen van dat doel serieuze schade kan aanbrengen aan de toekomst van Pérez. De vraag is echter: zijn er wel waardige en realistische vervangers voor Pérez beschikbaar in 2024, mocht Red Bull hem daadwerkelijk laten vallen? We bekijken eerst de meest voor de hand liggende opties van het team: de interne pool. Yuki Tsunoda, Liam Lawson en Daniel Ricciardo liggen op dit moment allemaal onder contract bij het team en zouden dus zonder al te veel poespas door kunnen worden geschoven naar het hoofdteam van Red Bull.

Bij Red Bull zal zich men echter afvragen of één van die drie heren wel voldoet aan een daadwerkelijke verbetering over Pérez. Tsunoda lijkt van de drie heren de minste kans op een promotie naar de hoofdmacht te hebben. De Japanner begon nog wel redelijk aan het seizoen, al kun je je afvragen in hoe verre de matige prestaties van Nyck de Vries bijdroegen aan het beeld dat zich vormde rondom de coureur die toch ook pas op een aantal van drie teleurstellende punten staat in dit wereldkampioenschap. Gedurende de tweede helft van het seizoen van het seizoen is de jonge coureur steeds verder teruggevallen in de anonimiteit en dus lijkt een overgang van Tsunoda uitgesloten.

Ricciardo en Lawson

Toen De Vries uit AlphaTauri gezet werd, schoof men Ricciardo door. Veel fans en analisten kregen het vermoeden dat dit was om te kijken of de Australiër qua niveau in aanmerking kwam om het stoeltje naast Verstappen in de toekomst over te nemen. Helaas brak hij tijdens de Dutch Grand Prix zijn middenhandsbeentje na een stevige crash op de vrijdag, waardoor de Honey Badger alweer enige tijd vanaf de zijlijn moet toekijken en niet heeft kunnen laten zien wat hij anno 2023 in huis heeft. Vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten keert Ricciardo terug in de wagen van Tsunoda, waardoor hij in ieder geval richting de winterstop nog vijf races heeft om te laten zien dat misschien hij wel dé man is die het stoeltje naast Verstappen verdient.

Als laatste hebben we dan natuurlijk zijn vervanger van de afgelopen vijf races in Lawson. Vanaf het moment van instappen deed de Nieuw-Zeelander menig Formule 1-fan verbazen met zijn kwaliteiten. Zonder enige voorbereiding stapte hij in Zandvoort in en liet hij mooie dingen zien. Zijn hoogtepunt bereikte hij toen hij tijdens één van de moeilijkste races op de kalender, de Grand Prix van Singapore, een keurige negende plek behaalde. Veel fans en analisten lijken het er dus over eens: Lawson kan aardig rijden. Toch lijkt de gok om hem meteen in de Red Bull te zetten een té grote stap. Het is immers lastig om in te schatten hoe de onervaren Lawson het ineens in een topteam zou doen op deze jonge leeftijd. Iets wat in het verleden als misging bij Pierre Gasly en Alex Albon. De Red Bull-leiding lijkt dus ook niet zo happig te zijn om hem al in het diepe te gooien.

Alonso en McLaren-coureurs

Daarmee lijken er op dit moment binnen Red Bull weinig opties om Pérez al voor 2024 aan de kant te schuiven. De opties buiten het team zijn ook vrij beperkt met alle contracten die minimaal nog tot en met eind volgend seizoen doorlopen. Marko flirtte afgelopen week wel openlijk met Aston Martin-coureur Fernando Alonso: "We hebben ook simpelweg geen alternatieven. Anders had hij een probleem", zei Marko bij Sport1. "Op dit moment zie ik maar één persoon die in de buurt kan komen bij Max: Fernando Alonso", maakte de Oostenrijker kenbaar. Het mag gezegd worden: de 42-jarige Spanjaard rijdt nog altijd op een uitstekend niveau en is misschien wel dé gedroomde kandidaat om naast Verstappen te posteren. Echter beschikt hij ook nog over een contract tot en met 2024 en mocht Red Bull hem daadwerkelijk willen halen, moet men flink in de buidel tasten voor zijn diensten. De vraag is of het team dat het waard vindt.

Ook de namen van McLaren-heren Lando Norris en Oscar Piastri zijn met enige regelmaat gevallen, maar zij beschikken met 2025 en 2026 over nog langer doorlopende contracten, waardoor het aantrekken van één van die twee coureurs op dit moment een utopie lijkt voor de Milton Keynes-formatie. Alles bij elkaar is het op dit moment dus ook de beste optie voor het team om inderdaad flink aan het werk te gaan met Pérez en hem weer aan de praat te krijgen richting 2024. Zo lang hij de tweede plek in het wereldkampioenschap pakt, zal Red Bull tevreden zijn. Tenzij Ricciardo ineens in het slot van het seizoen de pannen van het dak gaat rijden na zijn terugkeer, lijkt er op dit moment geen beter alternatief voor het stoeltje naast Verstappen dan Pérez. Vanaf 2024 worden de hoeveelheden opties ineens een stuk meer.