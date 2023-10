Marko: 'Pérez verkeert in een crisis', FIA in gesprek met Stroll over incidenten

Redactie

Woensdag 11 oktober 2023 16:42 - Laatste update: 16:44

Volgens dr. Helmut Marko heerst er op dit moment toch wel een crisis in het kamp van Sergio Pérez. De Mexicaan kan de sterke vorm van het begin van het seizoen maar moeilijk terugvinden en de Oostenrijker begint langzaam maar zeker de druk op te voeren op 'Checo'. De vermeende duw van Lance Stroll kan nog een staartje krijgen, zo gaat de FIA zich erover buigen en wil de autosportbond met de coureur van Aston Martin in gesprek gaan. Bekijk de video hieronder of op YouTube.