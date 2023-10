Brian Van Hinthum

Dinsdag 10 oktober 2023 08:44

De strijd van Felipe Massa over de wereldtitel van 2008 is nog altijd in volle gang. De Braziliaan vertelt maar weer eens over zijn beweegredenen om het onderzoek over de controversiële titel van dat jaar in gang te zetten en zoekt steun bij zijn voormalige werkgever van dat jaar, Ferrari.

Sinds eerdere opmerkingen van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is het vuurtje rondom de controversiële 2008-titel weer gaan branden en is Massa samen met een fors aantal wereldwijde advocaten gaan kijken naar mogelijkheden om de titel van dat jaar aan te vechten. Men denkt over voldoende bewijs te beschikken om een vuist te maken in de rechtszaal en er wordt dan ook op gehamerd dat de onderste steen boven moet komen. In eerste instantie leek Massa met zijn juridisch team op zoek te zijn naar gerechtigheid en financiële compensatie, maar later bleek dat men zelfs mikt op het omdraaien van de wereldtitel in het voordeel van Massa.

Strijd voor rechtvaardigheid

Massa onthult hoe zijn strijd momenteel verloopt: "Mensen zeggen tegen me dat ik niet mag opgeven. Omdat dit niet bij de sport hoort. Dat is het belangrijkste: ik doe dit voor de rechtvaardigheid van de sport, ik doe dit voor de transparantie van de sport. Het is onaanvaardbaar dat een gemanipuleerde race het resultaat van het kampioenschap beïnvloedt", vertelt hij aan Motorsport.com. Het is volgens hem wel lastig om medestanders te vinden. "Ik word gesteund, maar het is zeker een zeer lastige situatie. Sommige mensen spreken zich er liever niet over uit. Zij praten er liever privé over dan in de media, dat begrijp ik volledig. Maar dat verandert niets aan mijn strijd voor gerechtigheid."

Steun van Ferrari

De Braziliaan hoopt uiteindelijk ook de steun van zijn toenmalig werkgever aan te wakkeren. "Wij verloren het kampioenschap, zij namen ons het kampioenschap af, van mij en van Ferrari. "Als je Toto Wolff hoort praten over 2021, dan moet Ferrari hetzelfde doen. Ferrari moet strijden voor het beste voor het team. Ze hebben nog niet echt gezegd 'we staan achter je'. Dat is op dit moment het geval. Ik denk dat zij afwachten wat er gaat gebeuren. Ik doe dit voor mijn land, mijn fans, mijzelf, mijn familie, Ferrari en de geweldigste fans van de Formule 1 - de Ferrari-fans. Als Ferrari mij wil steunen, zijn ze van harte welkom. Maar uiteindelijk doe ik dit voor gerechtigheid, dat is het belangrijkste", besluit de oud-coureur.