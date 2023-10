Jan Bolscher

Maandag 9 oktober 2023 16:52

Lance Stroll is niet te spreken over de hoeveelheid tijdstraffen die zijn uitgedeeld tijdens de Grand Prix van Qatar vanwege het overschrijden van de baanlimieten. De Aston Martin-coureur noemt het "een grap" en verwijt de stewards dat ze niet begrijpen hoe de Formule 1 werkt.

De baanlimieten speelden het hele weekend een grote rol op het Losail International Circuit. Tijdens de kwalificatie en de sprint shootout zagen veel coureurs hun tijd afgenomen worden omdat ze te wijd waren gegaan, en tijdens de Grand Prix werden er meerdere tijdstraffen van vijf seconden voor hetzelfde vergrijp uitgedeeld. Sergio Pérez en Pierre Gasly kregen in totaal zelfs vijftien seconden straf opgelegd. Stroll ging op zondag twee keer op de bon, waardoor hij na afloop werd teruggezet van P9 naar P11 en daarmee buiten de punten eindigde.

Tijdstraffen in Qatar

"Het is een grap dat ze hier straffen voor uitdelen", wordt Stroll na afloop geciteerd door Motorsport Week. "Ze begrijpen niet hoe de Formule 1 werkt en wat ze ons aandoen. Ze maken het circuit smaller en geven ons straffen voor baanlimieten. En je kan niet over de kerbs rijden, omdat de banden het dan begeven. Ik denk dat dit iets is waar naar gekeken moet worden. Het is niet alsof we een voordeel behalen als we drie mileter te wijd gaan. Zestig ronden pure concentratie, 65 tot 70 graden in de cockpit met zes tot zeven G-krachten. Dat is het frustrerende."

Extreem warme omstandigheden

De Canadees was daarnaast één van de coureurs die na afloop zichtbaar uitgeput was door de extreem warme omstandigheden. Hij vertelde na afloop dat hij met nog twintig ronden te gaan regelmatig even wegviel. "Misschien moeten we daar naar kijken", vervolgt hij. "Misschien moeten we een soort ventilatiesysteem meenemen naar dit soort races. En meer tijd in de sauna doorbrengen, denk ik."