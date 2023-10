Brian Van Hinthum

Max Verstappen kroonde zich op zaterdag voor de derde maal tot wereldkampioen Formule 1 en de Nederlandse coureur wordt steeds vaker met de grote namen uit de sport vergeleken. Paul Monaghan heeft als hoofdingenieur bij Red Bull Racing het voorrecht om met Verstappen samen te werken en is bijzonder lyrisch over de 26-jarige rijder.

Verstappen mag zich na zaterdagavond drievoudig wereldkampioen Formule 1 noemen. De Nederlandse coureur kwam als tweede coureur over de streep tijdens de sprintrace in Qatar en daarmee werd het lot van dit kampioenschap al op de zaterdag met nog zes te rijden Grands Prix bezegeld. Het bijzondere werk dat Verstappen met zijn team de afgelopen jaren heeft weten te leveren, kan wereldwijd op grote complimenten rekenen. De Nederlander wordt steeds meer met de grootste coureurs uit de geschiedenis vergeleken.

Felheid Verstappen

Monaghan is een persoon die met veel van die namen, zoals Ayrton Senna en Fernando Alonso, mocht samenwerken in zijn loopbaan. Hij blikt terug op het karakter van Senna. "Toen ik in deze sport kwam, was Ayrton dé coureur van McLaren. Als hij een ruimte binnenkwam, werd iedereen stil. Als hij gesproken had, kon de rest weer wat zeggen", citeert Algemeen Dagblad. Verstappen is daarin iets anders, al is ook de Limburger regelmatig fel. "Dat hoor je soms in zijn communicatie over de boordradio. Dat is de perfectionist Verstappen en ik ben blij dat hij zo is."

Lofzang over Verstappen

Vervolgens steekt hij de loftrompet over de inmiddels drievoudig kampioen. "Natuurlijk kan een coureur alleen vergeleken worden met degenen waartegen hij racet, maar kijk nu eens naar Max. Aan het einde van elke zondag heeft hij altijd goed gekwalificeerd, goed geracet en meestal ook gewonnen. Hij heeft nauwelijks slechte dagen en dat is heel speciaal om te zien. Zijn vertrouwen, zijn geloof in zichzelf, zijn verlangen naar meer overwinningen, is bijzonder. Het vuur in hem brandt zo sterk. Hij streeft naar perfectie en neemt iedereen om zich heen daar ook in mee. We werken bij Red Bull met één van de grootste talenten die ooit gezien zullen worden in deze sport.’’