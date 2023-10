Redactie

Maandag 9 oktober 2023 14:49

Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Qatar niet voor het eerst dit seizoen een aantal indrukwekkende Formule 1-records en statistieken weten te verbeteren. We zetten ze op een rijtje.

Verstappen legde op het Losail International Circuit beslag op zijn veertiende overwinning van het seizoen. De Red Bull Racing-coureur vertrok vanaf pole position en kwam goed weg bij de start, waarna zijn leidende positie de hele race nooit echt meer in gevaar kwam. Opnieuw een indrukwekkend optreden van de Limburger, die zich op de zaterdag in Qatar al tot drievoudig wereldkampioen kroonde in de sprintrace. Met nog vijf raceweekenden te gaan, was hij daarmee definitief niet meer te achterhalen door de concurrentie.

Langste reeks uit de geschiedenis van de sport

Verstappen heeft in Qatar, niet voor het eerst dit seizoen, een aantal indrukwekkende Formule 1-records en statistieken verbroken. Zo won hij afgelopen zondag voor de veertiende keer achter elkaar de race nadat hij vanaf pole positon mocht vertrekken, de langste reeks uit de geschiedenis van de sport. Ook heeft hij met nog vijf Grands Prix te gaan het record van Sebastian Vettel verbroken als het gaat om de meeste ronden aan de leiding in één seizoen. De teller staat momenteel op 739 bij de 26-jarige Limburger.

In het kielzog van grote namen

Met zijn overwinning in Qatar heeft Verstappen daarnaast in totaal op 24 verschillende circuits zege weten te vieren. Daarmee is hij aan het totaal van Michael Schumacher voorbij, en heeft hij alleen Lewis Hamilton nog voor zich met 31 verschillende circuits. Ook was het de tiende hattrick voor Verstappen: Grand Prix-overwinning, pole positon en de snelste raceronde. Daarmee is hij aan Juan-Manuel Fangio voorbij en achtervolgt hij alleen nog Jim Clark (11), Hamilton (19) en Schumacher (22).

Leuk feitje ter afsluiting: Met de tiende plaats van teammaat Sergio Pérez is de voorsprong van in het wereldkampioenscap op de nummer twee nu 209 punten. Het record voor de grootse marge aan het eind van een seizoen is 155, en werd in 2013 genoteerd door Vettel. Met nog vijf raceweekenden te gaan, is de kans groot dat Verstappen ook dit record gaat verbreken.