Brian Van Hinthum

Maandag 9 oktober 2023 11:59

Sergio Pérez komt verder en verder onder druk te liggen bij het team van Red Bull Racing na andermaal een vrij teleurstellend weekend in Qatar. De Mexicaan wordt al met enige regelmaat in verband gebracht met een vroegtijdig vertrek bij het Oostenrijkse team, maar Nico Rosberg denkt niet dat dat zo gemakkelijk gaat.

Het is natuurlijk niet de meest geweldige fase uit de loopbaan van Pérez. De man uit Guadalajara lijkt te kampen met problemen in zijn vertrouwen, heeft de laatste tijd menig contact op de baan en lijkt simpelweg gewoon de snelheid niet te vinden om alles uit de RB19 te halen. Dat terwijl Max Verstappen de overwinningen blijft binnenhalen. Ook in Qatar kende de Mexicaan met een belabberde kwalificatie en teleurstellende race op zondag weer geen al te best weekend. Zo stapelde hij meerdere straffen wegens overschrijdingen van track limits op elkaar en kwam hij - al dan niet startend vanuit de pitstraat - niet verder dan een teleurstellende P10.

Gesprek met Pérez

Na afloop van de race in Qatar liet Horner onder meer doorschemeren dat het tijd is om even goed te praten met zijn coureur. "Ik denk echt dat het tijd is om met Checo te gaan praten. We weten waar hij toe in staat is, maar het lukt hem momenteel totaal niet om die vorm aan te tikken", zei de Britse teambaas onder meer. De druk op de Mexicaan lijkt richting het restant van het seizoen steeds verder opgevoerd te worden, al beschikt hij nog altijd wel over een contract tot en met 2024, waardoor de Red Bull-leiding regelmatig uitspreekt dat zijn zitje veilig is.

Geen vervanging voor 2024

Hoewel er veel over de veiligheid van dat zitje gediscussieerd wordt, denkt ook Rosberg dat Pérez wel veilig zit voor 2024. Er is simpelweg geen beter alternatief beschikbaar, meent de Duitser bij Sky Sports. "Als er een alternatief was geweest, was hij vervangen voor volgend jaar. Maar er is niemand beschikbaar, dat maakt het zo lastig voor Red Bull. Hij zit er zeker te ver vandaan." De naam van Liam Lawson wordt maar weer eens opgegooid. "Je weet niet echt waar je dan staat. Natuurlijk heeft hij talent en lijkt hij het goed te doen, maar je kunt hem niet zomaar in de Red Bull zetten. Wie weet hoe dat zou uitpakken. Dat is een té groot risico."