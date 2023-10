Brian Van Hinthum

Zondag 8 oktober 2023 23:42

Sergio Pérez lijkt misschien wel op één van de moeilijkste punten uit zijn carrière te zitten en ook tijdens de Grand Prix van Qatar beleefde hij een lastige avond. De Mexicaan reeg de tijdstraffen aaneen en moest het uiteindelijk vanuit de pitstraat doen met één schamel puntje. Christian Horner wil in gesprek met zijn coureur.

Het is natuurlijk niet de meest geweldige fase uit de loopbaan van Pérez. De man uit Guadalajara lijkt te kampen met problemen in zijn vertrouwen, heeft de laatste tijd menig contact op de baan en lijkt simpelweg gewoon de snelheid niet te vinden om alles uit de RB19 te halen. Dat terwijl Max Verstappen de overwinningen blijft binnenhalen. Ook in Qatar kende de Mexicaan met een belabberde kwalificatie en teleurstellende race op zondag weer geen al te best weekend.

Tijd voor een gesprek

Zo stapelde hij meerdere straffen wegens overschrijdingen van track limits op elkaar en kwam hij - al dan niet startend vanuit de pitstraat - niet verder dan een teleurstellende P10. Horner geeft toe dat het tijd is voor actie richting het restant van het seizoen, daar zijn tweede plek onder serieuze dreiging van Lewis Hamilton ligt. "Ik denk echt dat het tijd is om met Checo te gaan praten", zo citeert Autosport de Brit. "We weten waar hij toe in staat is, maar het lukt hem momenteel totaal niet om die vorm aan te tikken."

Terug naar de basis

Horner vervolgt: "We hebben het zeer nodig dat hij nu die vorm vindt om de tweede plek in het kampioenschap te behouden. Het is frustrerend dat hij maar met één punt uit dit weekend komt. Ik denk dat hij - ook al was het vanaf achteraan de grid - goede kansen had om vandaag zwaar te scoren." Volgens Horner is het tijd om terug te keren naar zijn vorm. "Soms moet je even terug naar de basis en er niet omheen blijven draaien. Dat is wat we gaan doen. We weten wat Checo kan en willen hem ondersteunen om die positie, zoals in Monza waar hij tweede werd achter Max, terug te vinden."