Langzaam maar zeker zit de vakantie erop en keren de meeste coureur terug naar hun werkplekken om zich stevig voor te bereiden op het nieuwe Formule 1-seizoen. Ook Lewis Hamilton is door de admin van het Mercedes-account gesignaleerd in zijn garage en de Brit loopt er zoals zo vaak vrij modieus uit.

Met de eerste lancering van een livery door het team van Haas achter de rug kunnen we wel zeggen dat het nieuwe Formule 1-seizoen officieus van start is. Op vrijdag is het de beurt aan het team van Red Bull Racing en de weken erna volgen de andere acht teams op de voet, waarna we op het einde van de maand gaan testen op het circuit in Bahrein, waar dan één week later alweer de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen op het programma staat. Het betekent dat we dus over alweer een maand starten met het nieuwe seizoen.

Hamilton aanwezig

Dus moeten de heren coureurs weer aan het werk om op tijd topfit aan de start van het nieuwe seizoen te verschijnen, zo ook Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dit seizoen na een teleurstellende vertoning in 2022 en zijn allereerste seizoen zonder overwinning in de Formule 1 revanche te nemen op zijn rivalen. De Brit jaagt nog altijd op het record van de meeste wereldkampioenschappen in de koningsklasse en hij hoopt dan ook komend seizoen nummer acht aan zijn conto toe te voegen. Hamilton is in ieder geval door de Mercedes-admin weer gespot in de paddock voor het nieuwe seizoen en ook dit jaar laat hij de opvallende outfits niet in de kast hangen.

