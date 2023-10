Vincent Bruins

Zondag 8 oktober 2023 19:26 - Laatste update: 19:38

De start van de Grand Prix van Qatar kon niet slechter verlopen voor het team van Mercedes. Teamgenoten George Russell en Lewis Hamilton raakten elkaar namelijk in de eerste bocht en laatstgenoemde viel uit.

De Zilverpijlen vingen de wedstrijd op het Lusail International Circuit aan vanaf posities twee en drie achter Max Verstappen. Hamilton had een prima start op zijn softs en kwam langszij Russell die op de mediums was begonnen. De zevenvoudig wereldkampioen remde later en stuurde in, terwijl Russell wat meer in het midden van de baan bleef om ervoor te zorgen dat hij niet achterop Verstappen zou rijden. Russells linkervoorwiel raakte Hamiltons rechterachterwiel en laatstgenoemde kwam er als slechtste uit. Hij stond vast in de grindbak met nog maar drie wielen op zijn Mercedes. Russell bezocht de pitstraat voor een nieuw setje mediums. Het incident wordt na de race onderzocht. Hamilton zal nog een extra bezoekje aan de stewards moeten doen, omdat hij wellicht zonder toestemming over de baan is gelopen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz neemt niet deel aan Grand Prix van Qatar vanwege probleem brandstofsysteem

Vingertje wijzen

Hamilton leek over de boardradio verrassend rustig onder het feit dat hij net gecrasht was. Hij wees wel meteen het vingertje naar Russell: "Ja, ik werd uitgeschakeld door mijn eigen teamgenoot". Russell vond op zijn beurt weer dat Hamilton de schuldige was. Na een boel scheldwoorden riep hij over de boardradio: "Voor de tweede race op rij!" De jonge Brit doelde erop dat de twee ook al hard zij-aan-zij vochten in Japan zonder teamorders. Russell vervolgde: "Sorry, mannen. Ik keek niet eens naar achter. Ik was me aan het concentreren op wat er voor me gebeurde en hij kwam uit het niets. Ik ben eerlijk gezegd sprakeloos. Ik heb zojuist de herhalingen op de tv-schermen gezien. Ik kon niets anders doen. Ik werd compleet klemgereden."