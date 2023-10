Lars Leeftink

Zaterdag 7 oktober 2023 20:29 - Laatste update: 20:31

Lando Norris kende een matige start van de Sprintrace voor de Formule 1 Grand Prix van Qatar, maar zou uiteindelijk op P3 over de streep komen achter Oscar Piastri en Max Verstappen. De Brit was niet ontevreden over zijn derde plek.

Na afloop blikte Norris terug op de sprintrace, waarbij hij in eerste instantie niet naar zichzelf keek. "Ten eerste: gefeliciteerd Piastri en Verstappen. Oscar zijn eerste zege, eerder dan ik. Fantastisch gedaan door hem. Voor mij was het een lastige race door de slechte start, daardoor werd het lastiger. Daarna was het wel leuk om te racen met wat goede inhaalacties tot de laatste paar rondes. Weer een podium voor ons en een goed resultaat."

Mentaal sterk

Had Norris na de matige start nog het gevoel dat hij op het podium kon eindigen? "We wisten vanaf het begin dat we dat konden, zeker omdat iedereen achter ons op de soft stond. Hun banden waren beter tijdens de eerste paar rondjes, maar ze hadden wel geluk dat er flink wat safety cars waren. Zonder deze onderbrekingen was de medium band met afstand de beste keuze geweest. Geen goed begin voor ons, maar wel een goed einde." Gaat Norris binnenkort ook zijn eerste race winnen? "Ik hoop het. Ik probeer het al een tijdje, maar Piastri doet het fantastisch dit hele weekend. Ik maak de fouten, hij niet en hij doet het gewoon beter. Erg knap van hem."