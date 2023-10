Verstappen klokt snelste tijd tijdens vrije training op met zand bezaaide baan in Qatar

Jeen Grievink

Max Verstappen heeft de eerste vrije training richting de Grand Prix van Qatar als snelste afgesloten. Carlos Sainz en Charles Leclerc werden respectievelijk tweede en derde. Het was echter geen gemakkelijke sessie, want de baan in Doha lag - met name in de beginfase - vol met overgewaaid zand.

Het raceweekend in Doha ging vandaag van start op een behoorlijke vuile baan. Er lag veel zand op het circuit. En dat maakte het voor de coureurs niet makkelijk. "Oh mijn God, het is zo glibberig hier", zo liet Verstappen in de beginfase over de radio weten. "Mijn vader zou zelfs snel zijn in deze condities", zo klonk het met enige humor vanuit Sainz richting de pitmuur van Ferrari. De coureurs gingen dan ook regelmatig te wijd en er werden zelfs een paar piepschuimborden aan flarden gereden. Hoewel de tijdenlijst wel snel volstroomde, kon er nog weinig uit afgeleid worden. De baan werd immers met de minuut beter, waardoor de coureurs van voor naar achteren sprongen en vice versa.

Alonso zet eerste benchmark qua snelle tijden

Halverwege de training was het Alonso die aan kop ging. Op de harde band had hij een 1:28.624 laten noteren. Hiermee was hij ruimschoots sneller dan achtervolgers Leclerc, Verstappen, Russell en Norris. Wat meer in de tweede helft van de sessie, was het Piastri die voor het eerst onder de tijd van Alonso wist te duiken. De Australiër zette een 1:28.380 op de klokken, eveneens op de harde band. Even later ging ook teamgenoot Norris onder de tijd van Alonso door. Leclerc wist de tijd het meest scherp te zetten, door met een 1:28.104 over start-finish te komen.

Verstappen klokt snelste tijd, Ferrari sluit aan

In de absolute slotfase liet Alonso zien ook nog wel een tandje harder te kunnen. Op de medium band klokte hij een rappe tijd. Niet snel genoeg om de sessie als snelste af te sluiten, maar wel om even te laten zien dat hij er wel degelijk bij zit. Het was echter Verstappen die als snelste van deze vrije training de boeken in ging. Met een ronde van 1:27.428 - neergezet op het zachte rubber - was hij drie tienden sneller dan Sainz, die aansloot op de tweede stek. Leclerc volgde uiteindelijk op plek drie.

De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Alonso, Pérez, Tsunoda, Hulkenberg, Russell, Piastri en Norris. De rode lantaarn was er uiteindelijk voor Magnussen, die met zijn Haas onderaan de tijdenlijst finishte.