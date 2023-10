Jeen Grievink

Yuki Tsunoda tekende kortgeleden een nieuw contract bij het team van Scuderia AlphaTauri, maar als het aan de Japanner ligt, krijgt hij snel de kans naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Volgens hem is het nu simpelweg niet te zeggen of Verstappen daadwerkelijk veel beter is dan hij.

Niet iedereen zou het graag opnemen tegen Verstappen, maar Tsunoda gaat de uitdaging graag aan. De 23-jarige coureur rijdt inmiddels al enige jaren voor het juniorenteam van Red Bull en wil niets liever dan de stap omhoog maken. Volgend seizoen rijdt Tsunoda nog gewoon voor het team van AlphaTauri, maar wat hem betreft overweegt Red Bull hem wel voor de nabije toekomst. De positie van Sergio Pérez staat immers onder druk en de kans bestaat dat de Mexicaan vroeg of laat uit zijn stoeltje wordt gehaald. Tsunoda hoopt dat Red Bull dan aan hem denkt. Hij wil de uitdaging graag aangaan tegen Verstappen.

Tsunoda wil maar wat graag naast Verstappen zitten

Voorafgaand aan het raceweekend in Qatar stond Tsunoda de pers ter woord en ging hij in over zijn eventuele toekomst bij Red Bull Racing. Hij gaf daarbij aan absoluut niet angstig te zijn om eventueel in het stoeltje naast regerend wereldkampioen Verstappen te kruipen. "Om eerlijk te zijn zou ik in dezelfde auto willen rijden", zo zegt hij. "Natuurlijk is dat een lastige uitdaging, maar het is te makkelijk om te zeggen dat hij te goed is." Volgens de Japanner kan men hem ook niet met Verstappen vergelijken, omdat hij nog nooit de kans heeft gehad zich in een goede auto te laten zien. Ook komen ze elkaar zelden tegen op de baan, waardoor Tsunoda ook niet in de positie komt om eens te duelleren met de Nederlander.

Tsunoda looft consistentie Verstappen

We racen immers nooit tegen elkaar en onze auto's zijn compleet verschillend. Ik kan dus niets zeggen over verschillen in rijstijl", zo zegt Tsunoda, die zich overigens maar al te goed beseft dat Verstappen een coureur van wereldklasse is. "Voor mij springt zijn consistentie er echt uit. Hij is in staat om in alle omstandigheden top te presteren." Of hij zelf de kans gaat krijgen om naast Verstappen te rijden, weet hij nog niet. "k hoop dat Red Bull mij in de gaten houdt en tegelijk ook mijn toekomst voor ogen heeft, maar ik weet er verder niets over", aldus Tsunoda.