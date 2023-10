Vincent Bruins

Lawrence Stroll is naar verluidt aan het overwegen om zijn aandelen in Aston Martin te verkopen. Hij zou nog maar weinig zien in de carrière van zijn zoon en Formule 1-coureur Lance Stroll.

Lance Stroll won in 2016 het Europese Formule 3-kampioenschap en kon dankzij de investeringen van zijn vader in Williams vervolgens zijn Formule 1-debuut maken. In slechts zijn achtste Grand Prix verdiende Stroll al een podium, maar zijn tweede seizoen in 2018 viel erg tegen. En dus vertrokken vader en zoon Stroll naar Racing Point dat het financieel gezien moeilijk had, maar wel een solide middenvelder was. Lawrence kocht in 2021 25% aandelen in Aston Martin Lagonda om de grootaandeelhouder te worden en zo van Racing Point het Aston Martin Formule 1-team te kunnen maken. De Canadese miljardair zou echter overwegen om deze aandelen te verkopen.

Aramco in onderhandeling met Aston Martin

Stroll maakt vergeleken met ploegmaat Fernando Alonso een teleurstellend seizoen mee. Waar de tweevoudig kampioen zeven podiumresultaten in zestien Grands Prix achter zijn naam heeft staan en vecht om de derde of wellicht zelfs de tweede plaats in het kampioenschap, blijft Stroll op de tiende positie in de tussenstand steken zonder ook maar één trofee. Volgens F1 Insider zou Lawrence Stroll nog maar weinig zien in de carrière van zoon Lance en overweegt naar verluidt zijn aandelen te verkopen. Hij zou daarmee de controle over Aston Martin uit handen geven. Aramco, de staatsoliemaatschappij van Saoedi-Arabië, zou al in onderhandeling zijn met Aston Martin. Aan de overname zou een prijskaartje hangen van 800 miljoen euro. Niet alleen vader Lawrence, maar ook moeder Claire-Anne wil volgens geruchten die de paddock rondgaan, liever dat het avontuur als coureur ten einde komt voor Lance, zeker na zijn zware crash waardoor Stroll de Grand Prix van Singapore moest missen.

Ongeïnteresseerde zoon

Eerder dit seizoen gingen al geruchten rond dat Lance Stroll zelf ook de interesse in de Formule 1 aan het verliezen was en liever wilde gaan golfen. Jacques Villeneuve, de wereldkampioen van 1997 die in Montreal lange tijd in de buurt woonde van de Stroll-familie, insinueerde tegenover F1 Insider dat Lance altijd al weinig motivatie had: "Lawrence bouwde voor zijn zoon een privékartbaan, wat op vijftien minuten loopafstand van hun huis was. Desondanks ging Lance er elke dag met de helikopter naartoe". Ook een voormalig werknemer van een team waar Stroll voor reed, ging in op de motivatie van de jonge Canadees: "Vader en zoon kwamen samen naar de fabriek om een kijkje te nemen. Ik heb nog nooit zo'n geïnteresseerde vader, maar zo'n ongeïnteresseerde zoon gezien". Als Stroll vertrekt, wordt Yuki Tsunoda gezien als de voornaamste kandidaat om het zitje bij Aston Martin over te nemen. Het team zal namelijk vanaf 2026 met Honda-power units uitkomen en Tsunoda heeft al sinds 2017 een sterke band met de Japanse autogigant.