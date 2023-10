Vincent Bruins

Donderdag 5 oktober 2023 14:08 - Laatste update: 14:09

Pirelli vertrouwt erop dat de Formule 1 bepaalde trucjes van de teams zal voorkomen, als het plan om bandenwarmers te verbieden doorgang vindt. Er zal volgend jaar weer gestemd worden over het gebruik van bandenwarmers.

In Appendix 9 van de sportief reglementen voor 2024 heeft de FIA bekendgemaakt dat er niet later dan 31 juli zal worden gestemd over het gebruik van bandenwarmers voor het seizoen van 2025. De FIA, Formula One Management en vijf van de tien teams moeten hiermee instemmen om deze regel te wijzigen. Er werd eerder dit jaar al over gestemd voor 2024 en de conclusie was om bandenwarmers voor volgend seizoen nog toe te staan, maar er opnieuw over te stemmen voor 2025. De autosportbond denkt dat als teams geen bandenwarmers en al het materiaal dat erbij komt kijken, zoals de ovens, meer hoeven mee te nemen naar alle Grands Prix, dat op die manier bepaalde duurzaamheidsdoelen kunnen worden behaald.

Onenigheid in DTM

Er zijn een boel autosportkampioenschappen die gebruik maken van Pirelli-rubber, maar geen bandenwarmers toestaan, zoals de Deutsche Tourenwagen Masters. Er was dan ook wat onenigheid in de DTM dit seizoen, toen teams werden beschuldigd van het gebruik van zonlicht om de banden op te warmen. Teams zouden garagedeuren volledig open laten staan om hun voordeel te halen uit het zonlicht dat dan naar binnen kwam. Banden zouden ook vroeger dan normaal al op trolley's buiten worden gezet. Daarnaast bouwden teams naar verluidt ook tenten met zwarte doeken om een soort oven te creëren. Pirelli verwacht echter dat de Formule 1 er op tijd bij zal zijn om reglementen te introduceren om dit soort trucjes te voorkomen in de koningsklasse.

Veel meer scrutineers in F1

"Als je kijkt naar F1, dan zijn ze daar redelijk streng qua reglementen. In de GT-racerij, waar de reglementen duidelijk niet zo streng zijn, dan kan je dat soort uitvindingen om de band op te warmen, wel tegenkomen," vertelde Pirelli-motorsportdirecteur Mario Isola tegenover Autosport. "Sommige van dat soort zelfgemaakte ovensystemen werken redelijk goed, maar niet altijd, zo herinner ik me uit het verleden. Je had dan namelijk een band die 100 graden was en eentje van 40 graden. Dus dat was rampzalig." Isola waarschuwt ook dat banden blootleggen aan de Uv-stralen van de zon een effect kan hebben op de compound en dat niet alle banden dezelfde temperatuur zullen hebben. "We zagen dat monteurs dan ook de banden steeds moesten draaien." De Italiaan verwacht niet dat soort trucjes in de Formule 1 te zien. "We hebben constant gesprekken met de organisatoren om een minimale bandendruk aan te houden en de camber te controleren. Zo doen we dat in F1. De reglementen zijn heel precies." De Formule 1 heeft ook veel meer scrutineers per auto dan de meeste andere kampioenschappen in de autosport.