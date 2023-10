Brian Van Hinthum

Donderdag 5 oktober 2023 11:41

Max Verstappen is voor de Grand Prix van Qatar de grote favoriet, al kan de Nederlander zijn grootste feestje op zaterdag al beginnen. Formule 1-journalist Tom Clarkson denkt dat er op de zondag ook een andere coureur met goede papieren voor de overwinning is.

De Grand Prix van Qatar is de zeventiende race van het seizoen en het was tot nu toe Red Bull Racing dat zestien van die races wist te winnen. De Oostenrijkse formatie is ook voor de race in het Midden-Oosten weer de gedoodverfde favoriet, al zullen de vizieren op de zondag misschien niet helemaal op scherp staan. Veel van de aandacht zal toch liggen op de zaterdag, wanneer Verstappen de wereldtitel voor zich op kan gaan eisen tijdens de sprintrace. De Nederlander heeft dan aan een zesde plek genoeg.

Eerste overwinning

Dat zou betekenen dat de champagne van de kurk kan en dat de échte scherpte wellicht ontbreekt op de zondag. Clarkson denkt in ieder geval dat er kansen liggen voor andere coureurs en dan met name voor Lando Norris. "Ik denk dat Max de sprintrace gaat winnen en tegelijkertijd dus het wereldkampioenschap", begint hij bij de F1 Nations-podcast. "Ik heb het gevoel dat Lando Norris toe is aan zijn eerste overwinning in de Formule 1. Als de auto daadwerkelijk zo goed gaat zijn als we verwachten, is er misschien ook wat ongeluk?"

Pech voor Verstappen

De journalist legt zijn laatste vraag uit: "Vergeet niet dat we twee jaar geleden die vier lekke banden hadden. Als Max een beetje pech heeft, is Lando daar. Ik ga dus voor een Norris-overwinning dit weekend. Vervolgens zit Oscar Piastri kort daarachter en ik denk dat Sergio Pérez zichzelf heeft afgestoft na Japan en Singapore. Hij gaat een solide prestatie leveren en de derde plek pakken. Het worden dus Norris, Piastri en Pérez."