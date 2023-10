Brian Van Hinthum

Woensdag 4 oktober 2023 17:32

Adrian Newey heeft door de jaren heen een enorme reputatie en prijzenkast weten op te bouwen met zijn bouwwerken in de Formule 1. Voor Max Verstappen werkte er ook een andere Nederlander samen met de topontwerper. Robert Doornbos vertelt over zijn ervaringen met de Brit.

Newey wordt vaak dé grote man achter de successen van Red Bull Racing genoemd en het is voor het Oostenrijkse team te hopen dat de topontwerper nog lang voor het team actief blijft. Door de jaren heen is hij uitgegroeid tot de beste ontwerper in zijn vakgebied en de Red Bull-techneut wordt dan ook gezien als een belangrijke spil in de successen van het team en dus ook van Max Verstappen. Voor 2023 bouwde de techneut een auto die amper te kloppen valt en dat leverde Red Bull vijftien van de zestien mogelijke zeges op.

Einstein van de Formule 1

Verstappen is niet de enige Nederlandse coureur die het privilege heeft gehad om ooit met de topontwerper samen te werken. Ook Doornbos was ooit actief binnen de Red Bull-stal en heeft dus ook zijn verhalen met Newey: "Adrian is de Einstein van de Formule 1. Tijdens een testdag maakte ik kennis met zijn gedachtegang toen we iets nieuws op de auto wilden uitproberen. Hij vroeg mij op een bepaald moment of ik het mogelijk achtte om een Formule 1-auto met twee voeten op elkaar te besturen met de rem onder en het gaspedaal er bovenop", blikt Doornbos bij Formula 1 terug.

Menselijke factor

De Nederlander vervolgt: "Op die manier had hij de auto slanker kunnen maken aan de voorkant." Doornbos vertelde Newey dat dat fysiek niet mogelijk zou zijn, waarna de ontwerper suggereerde dat hij 'iets tussen het stuur en de motor wilde aanpassen'. "Ik zei: 'Dat ben ik!' Als je hem de vrije hand geeft, zet hij het liefst een robot in de auto. Het is bijzonder om de balans tussen de menselijke factor en het feit dat hij alleen in cijfers en data denkt te zien en mee te werken. Hij verlegt grenzen", besluit de oud-coureur.