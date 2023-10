Brian Van Hinthum

Max Verstappen is in de week aanbeland waarin hij zijn derde wereldtitel in de Formule 1 op kan gaan eisen. De regerend wereldkampioen kan op zaterdag in Qatar gaan toeslaan en zodoende wordt er ook al verder gekeken naar het mogelijke record van zeven titels. Christian Horner stelt dat Verstappen daar totaal niet mee bezig is.

Verstappen en Red Bull Racing zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een combinatie die haast onmogelijk te verslaan lijkt. Dit seizoen rijgt de man uit Hasselt in Oostenrijkse dienst de ene na de andere overwinning aan elkaar. De teller in 2023 staat op dertien zeges in de koningsklasse, waarbij hij ondertussen ook nog eens het record van meeste overwinningen op een rij [10] te grazen wist te nemen. Die streak is inmiddels ten einde, maar lang zal de Nederlander niet getreurd hebben. In Suzuka pakte hij dus zijn dertiende van het seizoen, met grote marge.

Acht wereldtitels

Het komende weekend staat de Grand Prix van Qatar op het programma en het moet raar lopen, wil Verstappen in de oliestaat niet zijn derde wereldtitel in de Formule 1 te grazen gaan nemen. De coureur die afgelopen weekend 'pas' 26 jaar oud werd, heeft mogelijk nog een flink aantal jaren in zich zitten en dus wordt er regelmatig met een schuin oog naar het recordaantal wereldtitels van zeven stuks op naam van Michael Schumacher en Lewis Hamilton gekeken. "Acht is een heel groot aantal weg nog", zegt Horner op de vraag of hij bezig is met het verbreken van dat record bij Sky Sports.

Select groepje

Volgens de Brit is Verstappen helemaal niet bezig met het mogelijk verslaan van dat aantal. "Er zijn niet zoveel coureurs met meer dan drie. Je hebt Sebastian [Vettel], Alain Prost, [Juan-Magnuel] Fangio, Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Het is een vrij klein groepje waarin hij terechtkomt als hij zijn derde wereldtitel pakt. Hij is gewoon een echte racer. Ik weet dat hij trots is op wat hij doet en weet te bereiken. Hij kijkt liever vooruit in plaats van achteruit. Voor hem gaat het om de volgende race. Dit jaar zijn er nog zes races en ik weet zeker dat hij gemotiveerd is om ze allemaal te winnen."