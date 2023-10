Lars Leeftink

Adrian Newey, al jaren de ontwerper van Red Bull Racing en ontwikkelaar van de snelle RB18 en RB19, is van mening dat Max Verstappen, zonder zich daar bewust van te zijn, invloed heeft op de carrière van andere coureurs.

Verstappen heeft in het verleden onder meer Pierre Gasly en Alex Albon zo duidelijk verslagen binnen Red Bull dat beide coureurs na een korte periode alweer naar AlphaTauri werden gestuurd. In de podcast Beyond the Grid zegt Newey dat een topcoureur als Verstappen invloed heeft op zijn teamgenoten en hun toekomst, zonder dat bewust te doen. "Teamgenoten zijn iets heel interessants. Je wil namelijk laten zien dat je de betere bent, zeker als je jong en ambitieus bent. Hij wil dan laten zien dat hij de beste is. Dat kan het vertrouwen van diegene slopen. Alex [Albon] had moeite om te accepteren hoe snel Max was, net als Pierre Gasly en zo zijn er nog meer voorbeelden."

Acceptatie

Iets wat Verstappen met zijn eigen prestaties afdwingt, is respect. Newey ziet dat coureurs die teamgenoot zijn of zijn geweest op een gegeven moment accepteren dat Verstappen gewoon de betere coureur is. "Als je nog niet op dat niveau bent, moet je op een gegeven moment accepteren dat je bijvoorbeeld Max op pace niet kan verslaan. Je moet dat dan op een andere manier doen." Tot nu toe is niemand er in de Formule 1 in geslaagd om als teamgenoten van Verstappen erin te slagen de Nederlander achter zich te houden. Dit begon al snel bij Daniel Ricciardo en is nu met Sergio Pérez nog steeds het geval.

Strijdende teamgenoten

Newey heeft, vooral buiten Red Bull Racing, veel coureurs binnen hun teams zien strijden voor posities en het zijn van de kopman van het team. De Brit, die al jaren actief is in de Formule 1, is hier geen fan van. "Er zijn een paar coureurs die het fijn vinden om met elkaar te vechten op de baan en het gevecht niet in de garage door laten gaan. Er zijn andere coureurs die er een politiek spel van maken. Dat sloopt de boel."