Vincent Bruins

Zondag 1 oktober 2023 16:51

Lewis Hamilton houdt zich al een aantal jaar aan een plantaardig dieet. Hij vertelt over wat hij normaal gesproken eet, wat zijn favoriete restaurant is en over lunch met de koningin.

De zevenvoudig wereldkampioen is voor zover we weten de enige coureur in het startveld van de Formule 1 die een plantaardig dieet volgt. Dat betekent dat hij naast vlees- en zuivelvervangers vooral veel fruit, groente, noten en peulvruchten eet. Voor de meeste coureurs is pasta een favoriete maaltijd, maar Hamilton heeft liever vegetarische kipnuggets of Indiaas op zijn bord. Tijdens elk Grand Prix-weekend probeert het team van Mercedes dan ook een Indiaas restaurant voor hem te vinden.

Kipnuggets

"We reizen naar meer dan dertig landen, dus er is vaak niet een keten die in al die landen zit," antwoordde Hamilton op de vraag van GQ of hij een favoriete restaurantketen heeft. "Ik heb nog nooit In-n-Out gehad, of misschien heb ik het tien jaar geleden een keer geprobeerd. Ik heb al 25 jaar geen McDonald's gehad. Ik let heel erg op wat ik eet. Een van mijn favoriete restaurants is altijd Zuma geweest. Het is een Japans restaurant dat in Londen en Dubai zit en volgens mij ook in New York. Maar ik ga daar eigenlijk niet meer naartoe, omdat ik al een tijdje een plantaardig dieet heb. Ze hebben geen geweldige veganistische opties. Wanneer ik in Londen, Dubai of New York ben, ga ik tegenwoordig naar een klein, veganistisch restaurant genaamd Neat Burger. Ze hebben geweldige vegetarische kipnuggets."

Prins Philip groot fan

"Daarnaast hou ik van Indiaas eten, dus mijn team probeert in elk land waar we naartoe gaan, een Indiaas restaurant te vinden," vervolgde de Mercedes-coureur. "Er zit een beetje een geurtje aan de knoflook en alles, maar ze denken dat dat ons geluk brengt. Ze hadden curry gehaald voor de Grand Prix van Spanje en we werden tweede. Dus misschien presteren we beter, als we curry hebben gehad." Over zijn meest memorabele maaltijd vertelde hij: "Dat was met de koningin. Het was een lunch, volgens mij in 2012. Ik kreeg een uitnodiging van Buckingham Palace." Er waren nog twaalf andere gasten, maar het was Hamilton die naast de Queen of England mocht zitten. "Haar partner [Prince Philip] was een echte autosportfanaat, en ze zei dat zij het ook keek, omdat hij het keek. En ze wist alles! Dat was wel cool."