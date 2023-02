Brian Van Hinthum

Woensdag 1 februari 2023 12:04

Nyck de Vries krijgt komend weekend weer eens de gelegenheid om een Formule 1-auto aan de tand te voelen, nog voordat het nieuwe seizoen en de wintertests deze maand beginnen. De Nederlander komt in actie tijdens de speciale Pirelli-testdagen op Circuit Paul Ricard en gebruikt daarvoor de AlphaTauri AT03 van vorig seizoen.

Langzaam maar zeker komt het nieuwe Formule 1-seizoen steeds dichterbij en dat betekent ook dat De Vries aan de vooravond staat van zijn debuutjaar in de koningsklasse. De Nederlandse coureur wist afgelopen seizoen uit het niks een stoeltje te verzekeren bij het team van AlphaTauri nadat hij tijdens de Grand Prix van Italië ineens de kans kreeg om zijn kunsten te vertonen bij afwezigheid van Alex Albon. Prompt wist de voormalig Formule E-kampioen punten in de wacht te slepen voor de Britse renstal en vanaf daar ging het balletje rollen.

Artikel gaat verder onder video

Extra test

Het betekent uiteindelijk dat hij over enkele weken start aan zijn eerste seizoen in de Formule 1, nadat Helmut Marko hem namens AlphaTauri de kans gaf om zijn droom in de koningsklasse waar te maken. De Vries krijgt komend weekend in ieder geval de gelegenheid om richting de officiële testdagen nog eens een oude AlphaTauri aan de tand te voelen. Deze week worden namelijk de Pirelli-testdagen gereden op het Circuit Paul Ricard in Frankrijk.

Regenbanden

De Vries mag daarbij op zaterdag het circuit op om de regenbanden van Pirelli voor het nieuwe seizoen uit te testen, zo weet Motorsport.com te melden. De 27-jarige coureur kruipt dan achter het stuur van de AT03 van 2022. Op woensdag en donderdag test Mercedes de banden met Lewis Hamilton en George Russell, terwijl het op vrijdag Yuki Tsunoda is die het asfalt op gaat.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)