Brian Van Hinthum

Vrijdag 29 september 2023 20:14 - Laatste update: 20:20

Daniel Ricciardo heeft voor 2024 opnieuw de kans gekregen in de Formule 1 met een stoeltje bij het team van AlphaTauri. De Australiër mag dat jaar gaan laten zien of hij in potentie een stoeltje bij Red Bull Racing verdient, maar Eddie Jordan heeft zo zijn twijfels of de man uit Perth nog terug kan keren aan de top.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië hadden Helmut Marko en AlphaTauri genoeg gezien van Nyck de Vries en besloten ze de Nederlander op straat te zetten. Red Bull-reservecoureur Daniel Ricciardo kreeg van de leiding de kans om een klein half jaar na zijn "vertrek" uit de Formule 1 opnieuw in te stappen bij een team. De verwachtingen van zijn altijd enthousiaste fans waren hoog, maar lang kon men niet genieten van de terugkerende Ricciardo. Tijdens de Grand Prix van Nederland brak hij namelijk zijn middenhandsbeentje na zijn crash op vrijdag en dus ligt hij al enige tijd uit te roulatie.

Artikel gaat verder onder video

Mensenmens

Dat betekent dat hij al weer enige races mist en het dus de vraag is hoe het daadwerkelijke niveau van de Australiër nu is. Voor volgend seizoen zit hij er in ieder geval weer veilig bij, want AlphaTauri liet hem een contract tekenen voor 2024. Dan krijgt hij de kans om zijn kunsten te tonen met het oog op het vrijkomende zitje naast Max Verstappen. Jordan heeft zijn twijfels of Ricciardo nog op het Red Bull-niveau terugkeert. "Natuurlijk heb je altijd het potentieel om jezelf terug te vinden, diep in je ziel te duiken en je compleet vast te klampen. Maar Daniel heeft het probleem dat hij een mensenmens is", begint Jordan in de Formula for Success-podcast.

Zware strijd

Hij vervolgt: "Hij heeft de beste lach die ik ooit heb gezien. Hij is een geliefd persoon. Er is geen aardiger persoon in de wereld. Hij houdt zichzelf daarnaast geweldig in vorm. Ik geloof niet dat ik ooit een betere six-pack heb gezien. Als je hem ziet zwemmen, is het absurd hoe fit hij is", zo klinkt het complimenteus. "Maar dat wint je geen Grands Prix. Dan de AlphaTauri van volgend jaar... Er zit voortaan een scheiding tussen de Red Bull-auto en die van hen. Het is niet meer hetzelfde en ze hebben niet meer vergelijkbaar materiaal op de auto's zitten." Ten slotte ligt er ook nog het gevaar van de op de deur kloppende Liam Lawson. "Daarom is het dus een zware strijd", besluit Jordan.