Brian Van Hinthum

Donderdag 28 september 2023 12:21

Max Verstappen wist recent het bijzondere record van meeste opeenvolgende overwinningen in de Formule 1 af te pakken van Sebastian Vettel, iets waar de Duitser al regelmatig sportief op reageerde. De man uit Heppenheim had tijdens die reeks contact met de tweevoudig wereldkampioen, zo maakt hij bekend.

Met de overwinning van Verstappen tijdens de Grand Prix van Italië op het roemruchte circuit van Monza, wist de tweevoudig wereldkampioen zijn tiende zege op rij te boeken en daarmee het record van Vettel uit 2013 definitief uit de boeken te rijden. De Duitser noteerde destijds negen overwinningen achter elkaar en na die streak leek men er in de Formule 1 al snel vanuit te gaan dat het misschien wel nooit meer zou lukken dat een coureur zoveel zeges achter elkaar zou boeken.

Appcontact Verstappen en Vettel

Toch was daar tien jaar later Verstappen die vanaf de Grand Prix van Miami zich nimmer meer liet kloppen en tien maal op rij een Grand Prix wist te winnen. Een streak die in Singapore op zijn einde liep. In Japan was Vettel zelf aanwezig op de grid voor een speciaal project met insectenhuizen en Viaplay vroeg hem naar de streak en vermeend appcontact tussen Vettel en Verstappen. "Ik zei hem: 'Ga alsjeblieft door. Laat het niet los en raak het niet kwijt. Blijf doorgaan en geniet ervan. Maak er tien, elf, twaalf races van.'", doet de Duitser uit de doeken.

Complimenten landgenoot

De viervoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik heb hem aangemoedigd het record te verbeteren. Het was erg leuk om te zien. Ja, veel mensen vonden de races wat saai omdat steeds dezelfde persoon won. Maar je moet ook je bewondering hebben voor het geweldige niveau van Max. Het is heel zeldzaam dat je zoiets ziet, in welke sport dan ook. We zien het nu met Max, dus jullie kunnen trots zijn op je landgenoot", besluit de voormalig Red Bull-topcoureur.