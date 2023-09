Brian Van Hinthum

Max Verstappen is met het team van Red Bull Racing bezig aan zijn beste seizoen uit zijn carrière en de combinatie tussen team en coureur lijkt de basis voor het ongekende succes. Jeroen Bleekemolen denkt dat de Nederlander dit seizoen echter ook in de Mercedes of Ferrari mee had kunnen rijden om de titel.

Verstappen en Red Bull beleefden in Singapore het slechtste weekend van het seizoen. De Oostenrijkse renstal had alle races tot dat moment op hun naam geschreven, maar moest lijdzaam toezien hoe het allemaal verkeerd uitpakte in Marina Bay. Het vertrouwen richting Japan was echter groot en al snel in het weekend bleek dat Verstappen en zijn team de zaakjes uitstekend op orde hadden. De naam van de man uit Hasselt prijkte in elke training bovenaan de tijdenlijst en in de kwalificatie reed hij misschien wel één van de beste rondjes uit zijn loopbaan.

Titel pakken bij Mercedes of Ferrari

Uiteindelijk boekte hij ook met grote overmacht de zege in Japan en dus kan hij zich gaan opmaken voor zijn derde wereldtitel op rij, waarbij de kans groot is dat hij die over anderhalve week in Qatar gaat opeisen. Vaak wordt er door mensen gewezen aan de pijlsnelle RB19, waardoor Verstappen zijn successen kan boeken. Bleekemolen is het daar echter niet helemaal mee eens. "Ik vraag me weleens af: zet hem bij Ferrari of bij Mercedes neer, wat gebeurt er dan?", opent hij zijn betoog tegenover Motorsport.com. "Ik denk ook dat hij dit jaar dan races had gewonnen."

Consistentie bij Verstappen

Even later stelt de analist dat Verstappen mogelijk zelfs voor de titel kon rijden bij de concurrentie van Red Bull. "Hij rijdt dan natuurlijk niet tegen zichzelf in een Red Bull. Dan zit er iemand anders in de Red Bull. Ik denk dat hij zomaar had meegedaan om de wereldtitel." Volgens Bleekemolen is vooral de consistentie ijzersterk. "Op de een of andere manier heeft Max het elk weekend voor elkaar", vertelt de IMSA-rijder. "Dat is knap en hij heeft geen foutje gemaakt. Om elke week die set-up voor elkaar te krijgen, om er elke week te staan, ondanks dat het dicht bij elkaar zit [is knap]."