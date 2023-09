Brian Van Hinthum

Maandag 25 september 2023 18:25

De "grap" van de Spaanse Formule 1-expert Antonio Lobato over Michael Schumacher is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. De actie van de analist is door veel mensen afkeurend beoordeeld en hij is nu via zijn eigen Twitter-account met excuses gekomen.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Artikel gaat verder onder video

Verkeerd gevallen opmerking

Natuurlijk blijft Schumacher een absolute grootheid in de sport en wordt hij nog altijd door veel fans geadoreerd. De opmerking van Lobato over Schumacher na de Grand Prix van Japan schoot dan ook bij veel fans in het verkeerde keelgat. Een collega van Lobato stelde dat Adrian Newey wel zou trillen (van de zenuwen - red.) na de woorden van de analist. Lobato reageerde daarop: “Laat Michael maar trillen. Nee, niet Michael, die kan niet trillen", zei de Spanjaard.

Door het stof

De kritiek op de opmerking is hevig op social media en verschillende fans vragen de FIA om Lobato te weren van alle Formule 1-gerelateerde uitzendingen. Zelf is de analist nu met verontschuldigingen gekomen over zijn misplaatste grap: In een uitgebreide video op zijn Twitter-account volgen er excuses. "Ik denk dat het nodig is om toe te geven dat ik ongelijk had. Luister alsjeblieft naar mijn video. Het is een beetje lang geworden, maar ik denk dat het nodig is", luidt het bijschrift.