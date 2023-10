Hoe laat begint vandaag de Formule 1-sprintrace in Qatar?

Jan Bolscher

Zaterdag 7 oktober 2023 08:00

De vierde sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023 wordt vandaag verreden op het Losail International Circuit. Terwijl Max Verstappen op vrijdag al de baas was door de pole position voor zondag te pakken, kan hij zich vandaag voor de derde keer tot wereldkampioen Formule 1 kronen.

Het is vandaag D-day voor Verstappen. Na een uitstekend verlopen vrijdag - de Nederlander pakte met ruime marge de pole position voor zondag - kan hij vandaag op jacht naar zijn derde wereldtitel in de Formule 1 tijdens de sprintrace. Allereerst gaan we echter de verkorte kwalificatie, de Sprint Shootout, rijden om te bepalen hoe de startopstelling voor de sprintrace gaat zijn,

Hoe kan Verstappen wereldkampioen worden tijdens de sprintrace

De Nederlander kan vandaag de eerste coureur uit de geschiedenis van de Formule 1 worden die het wereldkampioenschap beslist tijdens een sprintrace. De Limburger heeft namelijk nog maar drie WK-punten nodig om het seizoen definitief te beslissen, wat betekent dat hij ongeacht het resultaat van Sergio Pérez, genoeg heeft aan een zesde plaats. De puntentelling werkt namelijk zo dat de nummer één acht punten krijgt, de nummer twee zeven punten, de nummer drie zes punten en zo gaat het door tot één punt voor de nummer acht.

Tijdschema raceweekend Qatar

De zaterdag in Qatar wordt om 15:00 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de zogeheten Sprint Shootout: een verkorte versie van het normale kwalificatieformat waarbij de startopstelling voor de sprintrace wordt bepaald. De sprintrace zelf gaat om 19:30 uur Nederlandse tijd van start en zal maximaal dertig minuten duren. De tweede editie van de Grand Prix van Qatar gaat op zondag om 19:00 uur Nederlandse tijd van start.

Overzicht tijdschema Qatar

Zaterdag 7 oktober

15:00 uur:Sprint Shootout

19:30 uur: Sprint

Zondag 8 oktober

19:00 uur: Grand Prix van Qatar