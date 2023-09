Jan Bolscher

Maandag 25 september 2023 13:39 - Laatste update: 15:09

Max Verstappen vertelt waarom het nieuw behaalde constructeurskampioenschap voor Red Bull Racing beter voelt dan die van afgelopen jaar, en laat weten ontzettend trots te zijn op alle mensen die voor het team werken.

Verstappen schreef afgelopen zondag op dominante wijze de overwinning op zijn naam in Japan, en verzegelde daarmee definitief het constructeurskampioenschap voor Red Bull Racing. Het is voor de Oostenrijkse formatie de zesde keer dat men beslag weet te leggen op de titel, slechts twee keer minder dan Mercedes. De Nederlander zelf staat aan de vooravond van zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap. Verstappen hoeft nog maar drie WK-punten te pakken om het seizoen definitief te beslissen, waardoor het tijdens de sprintrace in Qatar over een kleine twee weken al zo ver zou kunnen zijn.

Dominantere auto

Red Bull Racing wist afgelopen jaar voor het eerst sinds 2013 het constructeurskampioenschap weer te winnen, waarmee de achtjarige reeks van Mercedes ten einde kwam. Gevraagd naar of deze titel anders voelt dan die van vorig jaar, vertelt Verstappen: "Deze is beter, absoluut. Op Singapore na is deze auto dominanter geweest, en in alle races hebben we een hele, hele goede auto gehad. Het is een ongelofelijk seizoen voor iedereen binnen het team."

Trots op het team

De 25-jarige coureur vervolgt: "Ik ben heel trots om daar deel uit van te maken en om met al deze fantastische mensen te werken, op het circuit en ook in het bijzonder de mensen in de fabriek. Deze mensen zie je misschien niet op het circuit, maar zij leveren ook heel veel hard werk om ervoor te zorgen dat onze auto altijd in de beste vorm is, wordt doorontwikkeld tijdens het seizoen en om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het komende jaar."