Jan Bolscher

Maandag 25 september 2023 09:43

Max Verstappen wist afgelopen zondag de Grand Prix van Japan op dominante wijze te winnen, maar moest bij de start even goed in zijn spiegels kijken. De twee auto's van McLaren legden hem in de eerste paar bochten het vuur aan de schenen.

De Red Bull Racing-coureur ving de race op Suzuka aan vanaf pole position. Hij werd geflankeerd door Lando Norris, met achter zich Oscar Piastri en Charles Leclerc. Bij het uitgaan van de rode lichten kwam beide McLaren-coureurs goed van hun plek, waardoor Verstappen zowel links als rechts aangevallen werd. Het drietal ging met drie auto's breed af op de eerste bocht, maar uiteindelijk wist de Limburger aan het langste eind te trekken. Na de openingsfase kon Verstappen al snel een gat slaan naar de rest van het veld, om uiteindelijk met een voorsprong van bijna twintig seconden op Norris als eerste over de streep te komen.

Start Grand Prix van Japan

Gevraagd naar die spectaculaire start, vertelt Verstappen: "Ik zag in mijn rechterspiegel natuurlijk dat Oscar wat beter weg kwam dan mij en tegelijkertijd zag ik in mijn linkerspiegel dat Lando veel beter weg kwam dan mij. Ik probeerde Oscar af te stoppen, maar hij zat er nog steeds en aan de linkerkant zag ik Lando met veel meer snelheid naderen. Hij bewoog wat naar rechts en ik dacht: 'Ik kan niet verder naar rechts!' Ik probeerde de auto recht te zetten, en gelukkig ging alles goed."

Racelijn bocht twee

De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Het werd allemaal behoorlijk krap, maar dat is racen. Dat is hoe het gaat bij de start. We hadden vervolgens een goed gevecht in bocht één en twee. Ik had geluk dat er volgens mij wat meer grip op de normale lijn lag in bocht twee dan aan de buitenkant", doelt hij op de plek waar Norris de aanval inzette in de eerste ronde.