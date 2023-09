Davidson ziet Norris als serieuze uitdager Verstappen: "Zou hem graag in Red Bull zien"

Jordy Stuivenberg

Maandag 25 september 2023 09:14

Lando Norris is na de Grand Prix van Japan de rijder met de meeste punten, zonder ooit een race te winnen. Als hij daar verandering in wil brengen, dan weet voormalig Formule 1-coureur Anthony Davidson wel wat hij moet doen.

Norris verzamelde de afgelopen races verschillende tweede plaatsen, maar juist op het moment dat Max Verstappen een keer geen perfect weekend kende, was het Carlos Sainz die won in Singapore. Het was misschien wel de enige kans dit seizoen voor een rijder buiten Red Bull om een race te winnen. De constructeurstitel is na Japan al binnen en in Qatar kan Verstappen zijn derde wereldkampioenschap veiligstellen.

Artikel gaat verder onder video

Er gaan al langer geruchten over de toekomst van Norris, die het volgens velen buiten McLaren moet zoeken als hij die eerste zege op korte termijn in de wacht wil slepen. Daar is Sky F1-analist Davidson het mee eens. “Lando Norris, wat kunnen we over hem zeggen? Ik zou hem graag naast Verstappen in een Red Bull zien, want ik denk dat hij daar serieus het gevecht aan kan gaan met Verstappen. Lando reed vandaag een hele sterke race, maar niemand kwam in de buurt van Verstappen.”

McLaren doet er aan de andere kant alles aan om het contract van hun meest ervaren rijder zo snel mogelijk te verlengen. Zijn huidige overeenkomst zou aflopen in 2025, maar teambaas Andrea Stella heeft al laten weten dat gesprekken over een nieuwe deal in volle gang zijn. “We proberen te laten zien dat het niet blijft bij woorden, maar dat we het ook waar kunnen maken op de baan. En dat we dat de komende jaren door kunnen zetten”, aldus de kopman van McLaren.