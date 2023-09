Brian Van Hinthum

Het was hommeles op zondag bij het team van Alpine, waar Pierre Gasly zich ontzettend boos maakte wegens de teamorder die hij aan het einde van de race ontving. De Fransman was totaal niet te spreken over de gang van zaken, terwijl teamgenoot Esteban Ocon stelt dat dit heel normaal is binnen het team.

Na de zaterdagse kwalificatie op P12 van Gasly en Ocon op P14, was het de voormalig Red Bull-coureur die de touwtjes in handen had tijdens de race op Suzuka. Na een gedwongen undercut van Ocon mocht Gasly voorbij aan zijn collega om op jacht te gaan naar Fernando Alonso. Ocon kreeg daarbij te horen dat hij de plek terug zou krijgen als het Gasly niet zou lukken om de Spanjaard te passeren voor het vallen van de vlag. Dat lukte inderdaad niet, waardoor het team hem sommeerde om zijn plek terug te geven.

Ocon snapt het niet

Toen dat bericht doorkwam op de boardradio, kon Gasly zijn oren niet geloven. "Ben je serieus?!", vroeg een verbolgen Gasly onder meer. Na een verhit gesprek, zei zijn engineer "Zeg nu maar niets, we bediscussiëren dit achteraf". Het zorgde voor een hoop commotie binnen het team, waar Ocon op zijn beurt weer weinig van begrijpt. "Ik zit nu al vier jaar bij dit team en deze regel is altijd hetzelfde geweest, ook met Daniel [Ricciardo] en Fernando [Alonso], dat als een coureur van positie wisselt... en in dit geval gaf ik de positie aan Pierre en hij moest Fernando inhalen om die positie te behouden", vertelt hij bij Motorsport.com.

Gevecht op de baan

De Franse coureur vervolgt: "Anders geef je die positie gewoon terug aan je teamgenoot. Dat is hoe we dat altijd gedaan hebben. Als ik aan de andere kant [van het verhaal] zou staan, zou ik natuurlijk hetzelfde doen. Ik geef de voorkeur aan een gevecht op de baan. Ik ben meer van de oude stempel en ik zal nooit vragen om van positie te wisselen. Maar ik begrijp ook het standpunt van het team, dat probeerde om meer posities te winnen en punten te pakken. Maar helaas gebeurde dat niet. We hebben de potentie gemaximaliseerd omdat er niet veel meer op tafel lag", besluit hij.