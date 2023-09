Redactie

Zondag 24 september 2023 10:19 - Laatste update: 10:40

Max Verstappen kan volgende week zaterdag het wereldkampioenschap Formule 1 beslissen tijdens de sprintrace in Qatar. De crew van Red Bull Racing hoopt echter - met een knipoog uiteraard - dat dit niet het geval zal zijn.

Verstappen heeft de Grand Prix van Japan op dominante wijze op zijn naam geschreven. De Nederlander kwam met een voorsprong van bijna twintig seconden op Lando Norris over de streep, terwijl Sergio Pérez na een draak van een openingsfase een DNF achter zijn naam kreeg. De voorsprong van de tweevoudig wereldkampioen op zijn teammaat bedraagt zodoende momenteel 177 punten, terwijl er met nog vijf Grands Prix en drie sprintraces nog maximaal 180 punten te verdienen zijn.

Artikel gaat verder onder video

Derde wereldtitel Verstappen

Verstappen heeft zodoende aanstaande zaterdag in Qatar al genoeg aan een klassering binnen de top zes. Als Verstappen zesde wordt, ontvangt hij drie punten en kan hij ongeacht het resultaat van zijn Mexicaanse teammaat niet meer achterhaald worden. De kans is dus groot dat het na de sprintrace zover is, al hoopt de crew van Red Bull Racing zelf van niet...